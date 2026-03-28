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Príncipe Alberto II do Mónaco acompanha o Papa Leão XIV pelo Pátio de Honra do Palácio do Príncipe, no Mónaco
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Vídeo. Mónaco: Papa Leão XIV apela à justiça e à paz

Últimas notícias:

Papa Leão XIV faz primeira visita papal ao Mónaco desde 1538 e apela ao principado rico que use a sua influência pela justiça, paz e bem comum

O Mónaco recebeu no sábado o Papa Leão XIV, na primeira visita de um pontífice ao principado desde 1538, com o Papa a aproveitar a deslocação de um dia para apelar aos residentes que coloquem a riqueza e a influência ao serviço do bem comum.

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Chegado de helicóptero a partir de Roma, foi recebido pelo príncipe Alberto II e pela princesa Charlene antes de se dirigir às multidões a partir do Palácio do Príncipe e, mais tarde, celebrar missa no Stade Louis II.

A visita teve um alcance que vai além da cerimónia, já que o Mónaco, um Estado com apenas 2,08 quilómetros quadrados, continua a ser um dos poucos países da Europa onde o catolicismo é religião oficial. A deslocação teve também peso político e social para o principado, com cerca de 38 mil residentes e conhecido como um centro global das finanças, do turismo de luxo e da diplomacia.

O Papa Leão chamou a atenção para o alargamento das desigualdades entre ricos e pobres e associou a visibilidade internacional do Mónaco a uma responsabilidade de promover a justiça e a paz. O programa incluiu encontros com a comunidade católica, jovens e catecúmenos, espelhando o esforço do principado para projectar uma influência moral que vai além da sua dimensão.

A visita ocorre numa altura em que o Vaticano procura uma voz pública mais forte numa Europa marcada pela secularização, pelos conflitos e pelo debate ético.

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