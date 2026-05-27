Cinco habitantes de uma aldeia que ficaram presos durante mais de uma semana numa gruta inundada no centro do Laos foram encontrados com vida, anunciaram esta quarta-feira as equipas de salvamento, mas outras duas pessoas continuam desaparecidas.

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Os habitantes da aldeia entraram na gruta, na província de Xaisomboun, em 19 de maio, mas a chuva intensa provocou cheias repentinas que bloquearam a saída e deixaram sete pessoas encurraladas, segundo as equipas de salvamento laocianas e tailandesas envolvidas na operação.

Bounkham Luanglath, da organização laociana Rescue Volunteer for People, que tem trabalhado em estreita colaboração com as autoridades locais nas operações de resgate, disse à agência Associated Press que cinco pessoas foram encontradas sãs e salvas, mas outras duas continuam desaparecidas e as buscas vão prosseguir.

“Ainda estou a tremer. A nossa equipa conseguiu”, afirmou numa mensagem de voz.

Um vídeo publicado por um grupo de salvamento tailandês envolvido na missão parecia mostrar o momento em que os mergulhadores emergiram da água e encontraram os aldeões presos.

Socorristas tentam chegar às pessoas presas numa gruta na província de Xaisomboun, 26 de maio de 2026 AP Photo

Nas imagens, os aldeões, cada um com uma lanterna frontal, estavam sentados numa rocha rodeada pela água da cheia.

Outros vídeos mostravam socorristas dentro e fora da gruta a festejar, a saltar e a abraçar-se após a descoberta.

Elementos de equipas de resgate da vizinha Tailândia chegaram ao local durante o fim de semana. Entre os que ajudam estão mergulhadores de vários países que participaram na complexa operação de 2018 para resgatar 12 rapazes de uma equipa de futebol e o respetivo treinador, que estiveram presos durante mais de duas semanas numa gruta no norte da Tailândia antes de serem retirados em segurança.

A gruta situa-se numa zona remota e acidentada do distrito de Longcheng, na província de Xaisomboun, cerca de 120 quilómetros a norte da capital, Vienciana.

Os socorristas no local têm descrito nas redes sociais o terreno montanhoso difícil e a chuva intensa que lhes tem dificultado o trabalho.

Socorristas tentam chegar às pessoas presas numa gruta na província de Xaisomboun, 26 de maio de 2026 Metta Tham Rescue Kalasin via AP/Metta Tham Rescue Kalasin via AP

Vídeos partilhados online por socorristas tailandeses mostraram que chegar à entrada da gruta implica uma caminhada íngreme de cerca de quatro quilómetros. A entrada é também inclinada e rochosa e mal tem largura suficiente para que passe uma pessoa de cada vez.

Não há confirmação oficial sobre o motivo que levou os habitantes da aldeia a entrar na gruta. Bounkham referiu, no entanto, que a gruta era frequentada por moradores locais à procura de ouro, apesar de as autoridades os terem repetidamente avisado para não entrarem ali, devido a questões de segurança.