O novo comandante da ala militar do Hamas foi morto num ataque no norte da Faixa de Gaza, anunciaram esta quarta-feira as Forças de Defesa de Israel (FDI).

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Mohammed Odeh foi atingido num ataque contra a Cidade de Gaza após "meses de recolha de informações de inteligência e de seguimento operacional", indicou o exército israelita.

Odeh chefiara anteriormente o quartel-general de informações do Hamas, mas, segundo relatos, assumira a liderança da ala militar após a morte do anterior responsável, Izz al-Din al-Haddad, no início deste mês.

"No âmbito da operação para eliminar Odeh, as FDI atingiram infraestruturas terroristas na Cidade de Gaza que eram usadas por Odeh e por outros operacionais do Hamas", referiu o exército israelita em comunicado.

"Em simultâneo, as FDI atacaram um apartamento próximo usado como esconderijo por um terrorista do Hamas que entrou em Israel durante o massacre de 7 de outubro e operava na rede de Odeh", acrescentou.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, descreveu Odeh como um dos "arquitetos" dos ataques de 7 de outubro.

"Odeh era responsável pelo assassínio, rapto e ferimento de muitos cidadãos israelitas e soldados das FDI", acrescentou.

O anúncio surge numa altura em que Israel intensifica as operações militares no Líbano, onde as suas forças se confrontam com o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão.