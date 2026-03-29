Milhões de pessoas saíram à rua em todos os EUA - e em menor escala em todo o mundo - no sábado, para protestar contra o Presidente dos EUA, Donald Trump, em relação a uma série de questões, naquilo que consideram ser o seu estilo autoritário de governação, políticas de imigração de linha dura, negação das alterações climáticas e a guerra com o Irão.

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Os organizadores afirmam que os protestos poderão constituir uma das maiores manifestações da história dos EUA, com mais de 3.100 eventos realizados nas principais cidades, nos subúrbios e nas zonas rurais. Esperam que o número total de participantes ultrapasse os nove milhões.

É a terceira vez em menos de um ano que as pessoas protestam nos EUA como parte de um movimento de base chamado "No Kings".

O primeiro dia de protesto a nível nacional teve lugar em junho passado, no 79.º aniversário de Trump, e coincidiu com uma parada militar organizada por ele em Washington. Vários milhões de pessoas participaram, de Nova Iorque a São Francisco. A segunda, em outubro do ano passado, atraiu cerca de sete milhões de manifestantes, segundo os organizadores.

Pessoas assistem a um protesto "No Kings" no sábado, 28 de março de 2026, em Nova Iorque. AP Photo

Em Nova Iorque, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se no sábado, incluindo o ator vencedor de um Óscar, Robert De Niro, que considerou o Presidente dos EUA "uma ameaça existencial às nossas liberdades e segurança".

Manifestantes durante o protesto AP Photo

Na capital dos Estados Unidos, Washington, milhares de manifestantes — alguns com cartazes com os dizeres "Trump Must Go Now" e "Fight Fascism" — reuniram-se no National Mall.

"Ele continua a mentir e a mentir e a mentir e a mentir, e ninguém diz nada. É uma situação terrível a que estamos a viver", disse um manifestante à agência noticiosa AFP.

Manifestantes seguram cartazes durante a manifestação "No Kings" no Wilson Park em Florence, Ala, no sábado, 28 de março de 2026. AP Photo

Um país profundamente dividido

O evento evidenciou a profunda divisão política atual nos EUA. Embora Trump seja largamente adorado no seu movimento "Make America Great Again", é igualmente detestado pelos seus opositores, que condenam a sua tendência para governar por decreto executivo, a utilização do sistema judicial para processar os opositores, bem como a sua repetida negação das alterações climáticas e a sua aparente obsessão pelos combustíveis fósseis.

Muitos dos seus opositores estão também descontentes com o facto de ter abandonado os programas de diversidade racial e de género e de ter exercido o poder militar dos EUA depois de ter feito campanha como um homem de paz que evitaria as guerras.

No entanto, a Casa Branca desvalorizou os comícios, com um porta-voz a descrevê-los como sendo o produto de "redes de financiamento de esquerda" que carecem de verdadeiro apoio público.

"As únicas pessoas que se preocupam com estas sessões de terapia do síndrome de desorientação de Trump são os jornalistas que são pagos para as cobrir", acrescentou a porta-voz Abigail Jackson num comunicado.

Esses comentários foram repetidos pelo Comité Nacional Republicano do Congresso, com um porta-voz dizendo que "esses comícios de ódio à América são onde as fantasias mais violentas e perturbadas da extrema esquerda ganham um microfone".

As pessoas marcham durante um protesto "No Kings" no sábado, 28 de março de 2026, em Nashville, Tennessee. AP Photo

No entanto, segundo os organizadores, dois terços dos participantes na manifestação de sábado não vivem nas grandes cidades, frequentemente redutos dos democratas nos EUA, um dado que aumentou consideravelmente desde a última manifestação.

Europeus protestam à distância

No sábado, também se realizaram manifestações na Europa, com cerca de 20.000 pessoas a marchar sob forte presença policial em cidades como Amesterdão, Madrid e Roma.

Em Paris, várias centenas de pessoas — na sua maioria americanos que vivem em França —, juntamente com sindicatos franceses e organizações de direitos humanos, reuniram-se na Bastilha.

"Protesto contra todas as guerras intermináveis, ilegais, imorais, imprudentes e sem interesse de Trump", disse a organizadora do Paris No Kings, Ada Shen.

Em Roma, milhares de pessoas protestaram contra os ataques dos EUA e de Israel ao Irão, mas também aproveitaram a oportunidade para criticar a primeira-ministra Giorgia Meloni, que recentemente viu um referendo — que teria alterado o funcionamento do sistema judicial italiano — falhar.

Pessoas participam numa manifestação nacional contra a guerra organizada pelo movimento "No Kings Italy" em Roma, sábado, 28 de março de 2026. AP Photo

Em Londres, as pessoas também protestaram contra a guerra no Irão. Muitos portavam cartazes onde se lia "parem a extrema-direita" e "façam frente ao racismo".

O movimento "No Kings" emergiu como a oposição mais visível e mais aberta a Trump desde que este iniciou o seu segundo mandato em janeiro de 2025.

À medida que as eleições intercalares de novembro se aproximam e o índice de aprovação do presidente desce abaixo dos 40%, os republicanos correm o risco de perder o controlo de ambas as câmaras do Congresso.