Rússia: fortes inundações atingiram o Cáucaso do Norte

Chuvas fortes e prolongadas provocaram inundações de grandes proporções em várias regiões do Cáucaso do Norte, na Rússia. As regiões mais afetadas foram o Daguestão e a Chechénia, onde as autoridades declararam estado de emergência e as equipas de socorro continuam a retirar a população de zonas de risco e a fazer face às consequências da catástrofe natural.

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Daguestão: pontes destruídas e centenas de localidades sem eletricidade

Em Makhachkala e nas zonas circundantes, a água inundou ruas, habitações e instalações sociais. Nas imagens, vê-se como as equipas de resgate retiram crianças dos bairros alagados, enquanto os moradores tentam salvar documentos e bens pessoais.

Uma das moradoras locais contou que a corrente chegou repentinamente e não deu tempo para reagir:

"Isto atingiu-me como um tsunami. Fui empurrada para trás e não pude fazer nada. Os documentos estão lá, tudo está lá", diz uma moradora local

As autoridades do Daguestão forneceram informações sobre a destruição de várias pontes e danos na infraestrutura. Mais de 133 povoações ficaram sem fornecimento de eletricidade. O chefe da região, Sergei Melikov, afirmou que, em algumas áreas, a quantidade de precipitação ultrapassou os 50 milímetros — um recorde dos últimos anos.

Segundo dados do Ministério de Emergências, mais de 3.300 pessoas foram alvo de evacuação no Daguestão. As equipas de resgate continuam a percorrer as casas inundadas e a transportar as pessoas para zonas seguras.

Chechénia: centenas de casas inundadas e estradas destruídas

As inundações atingiram também a vizinha Chechénia. No distrito de Gudermes, um dos mais afetados, cerca de 750 casas ficaram inundadas. Cerca de 500 residentes foram retirados de casa.

Os moradores locais dizem que o nível da água subiu após vários dias de chuvas incessantes, e a ajuda das equipas de resgate foi necessária de imediato.

"Devido à chuva, como podem ver, ocorreu uma inundação. Chamámos urgentemente as equipas de resgate", relata uma moradora local.

Na região, as estradas ficaram danificadas, o tráfego foi interrompido e, em algumas localidades, a água invadiu as habitações. Os serviços de salvamento continuam a bombear a água e a limpar as estradas.

O dirigente da Chechénia, Ramzan Kadyrov, declarou o estado de emergência a 29 de março.

Contexto climático: os fenómenos de precipitação extrema estão a tornar-se mais frequentes

As inundações são uma ocorrência regular no Cáucaso do Norte, mas as autoridades locais referem que a intensidade das precipitações este ano foi invulgarmente elevada. Os meteorologistas associam este fenómeno ao aumento geral da frequência de fenómenos meteorológicos extremos na região.

As chuvas, tal como previsto pelos meteorologistas, abrandaram no final da tarde de domingo, mas as consequências da catástrofe ainda estão por avaliar. As autoridades alertam que o nível da água nos rios poderá permanecer elevado durante vários dias.

Contexto europeu: crescente vulnerabilidade regional a condições meteorológicas extremas

As inundações no Cáucaso do Norte ocorrem num contexto de eventos semelhantes noutras partes da Europa e em regiões vizinhas. Os especialistas salientam que as alterações climáticas agravam os riscos para as zonas montanhosas e costeiras, onde precipitações intensas podem provocar cheias repentinas e a destruição de infraestruturas.

Os observadores europeus sublinham que tais eventos exigem medidas de adaptação a longo prazo — desde a modernização dos sistemas de drenagem até ao reforço das margens e à melhoria dos sistemas de alerta precoce.

A situação mantém-se tensa

Os serviços de salvamento continuam a trabalhar 24 horas por dia. As autoridades do Daguestão e da Chechénia apelam aos residentes para que evitem zonas perigosas e sigam as recomendações dos serviços de emergência.

À medida que a água começa a baixar, torna-se evidente a dimensão dos danos: casas danificadas, estradas destruídas, cortes de energia e a necessidade de alojamento temporário para centenas de famílias.