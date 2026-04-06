Inundações voltam ao Norte do Cáucauso, na Rússia, pela segunda vez numa semana

O Daguestão, na Rússia, voltou a ser afetado por uma inundação em grande escala, pela segunga vez numa semana. No domingo, a barreira de terra do reservatório de Gedzhukh rebentou no distrito de Derbent. De acordo com o Ministério das Emergências russo, o reservatório transbordou devido às chuvas fortes, o que levou à destruição da estrutura de proteção.

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Foram enviadas para o local forças adicionais e a retirada dos habitantes da zona inundada prossegue, tendo sido criados centros de alojamento temporário.

Na aldeia de Mamedkala, situada a jusante da barragem de Gedzhukh, 28 casas foram afetadas e cerca de 100 pessoas foram retiradas.

Uma ponte na autoestrada federal perto de Mamedkala desmoronou-se devido à subida do nível das águas. O trânsito está encerrado em ambos os sentidos. De acordo com a polícia de trânsito regional, a causa foi o alagamento e a erosão da estrutura.

Há relatos de pessoas que podem ter sido arrastadas pelo fluxo de água e as equipas de salvamento estão a tentar encontrá-las. De acordo com (fonte em russo) o Ministério Público do Daguestão, vários carros foram arrastados pela secção inundada da autoestrada federal perto da aldeia de Gedzhukh. Os serviços de emergência continuam a trabalhar no local.

As correntes de água inundaram as ruas de Makhachkala, Derbent, Khasavyurt, Dagestanskie Ogni e outras povoações. Na capital da República do Daguestão foi introduzido um regime de emergência, quase 140 aldeias ficaram sem luz, as comunicações ferroviárias e o funcionamento das estações de tratamento (fonte em russo) de águas residuais foram interrompidos.

Em Makhachkala, devido às inundações provocadas pelas fortes chuvas, os alicerces de uma casa de três andares foram arrastados. O edifício desmoronou-se (fonte em russo). Perto dali, na rua Aivazovskogo, foram isolados mais quatro edifícios de apartamentos. Também eles "continuam em "risco potencial" de desabamento. Cerca de 300 residentes foram retirados, alguns dos quais serão colocados em centros de alojamento temporário, tendo os restantes sido transferidos temporariamente para casa de familiares. O Comité de Investigação da Federação Russa abriu um processo-crime por negligência dos funcionários da administração de Makhachkala após o desmoronamento da habitação.

Um deslizamento de terras na aldeia de Kirki, distrito de Kaitagsky, destruiu completamente uma residência e danificou parcialmente outras duas. De acordo com (fonte em russo) o Ministério das Situações de Emergência, o corpo de uma mulher foi encontrado sob os escombros da casa destruída. Para além disso, há uma ameaça a pelo menos mais cinco casas na localidade. Após o incidente, foi aberto um processo-crime por homicídio por negligência.

A 5 de abril, em Makhachkala, devido à falta de fornecimento de energia, as instalações de tratamento deixaram de (fonte em russo) funcionar, informou o Operador Unificado da República do Daguestão no domínio do abastecimento de água e da eliminação de águas. "Para garantir a segurança sanitária e evitar a deterioração da qualidade da água, o controlo foi reforçado: é efetuada a hipercloração, é organizada a recolha de amostras de água de hora a hora com subsequente análise laboratorial", refere o relatório. Os especialistas estão a trabalhar no restabelecimento do modo de funcionamento normal das instalações de tratamento. Após o restabelecimento do fornecimento de energia eléctrica, o sistema será lançado o mais rapidamente possível, promete o Operador Unificado.

A anterior inundação no Daguestão, no final de março, também deixou (fonte em russo) dezenas de milhares de habitantes sem eletricidade, inundou mais de 800 casas, interrompeu o tráfego nas autoestradas e danificou as vias férreas.