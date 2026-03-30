Os ataques continuaram a cair sobre o Irão durante a noite, tendo sido lançadas investidas de retaliação contra o Kuwait e a Arábia Saudita, mesmo enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, repetia as suas afirmações de que poderia ser alcançado "em breve" um acordo para pôr fim à guerra.

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Trump, citando o número de líderes iranianos que foram mortos na guerra de um mês travada pelos EUA e por Israel contra o Irão, afirmou que a mudança de regime já foi alcançada e que a nova liderança é "muito mais razoável".

"Tivemos uma mudança de regime", disse ele aos jornalistas a bordo do Air Force One. "Estamos a lidar com pessoas diferentes de todas aquelas com quem já se lidou antes. É um grupo de pessoas completamente diferente. Por isso, consideraria isso uma mudança de regime."

Trump foi questionado, a bordo do Air Force One, se o Irão tinha respondido a um plano de cessar-fogo de 15 pontos proposto pelos EUA e ele disse que sim, acrescentando: "Eles aceitaram a maioria dos pontos. Porque não o fariam?"

No Paquistão, o governo procura tirar partido das suas ligações com Teerão e os Estados do Golfo, bem como de uma relação incipiente com Trump, para mediar as negociações de paz.

"O Paquistão está muito satisfeito por tanto o Irão como os EUA terem manifestado a sua confiança no Paquistão para facilitar as negociações", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar.

Mas o presidente do parlamento iraniano acusou Washington de usar a diplomacia como cortina de fumo.

"O inimigo envia publicamente mensagens de negociação e diálogo, enquanto planeia secretamente um ataque terrestre", afirmou o presidente da Assembleia, Mohammad Bagher Ghalibaf, num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial IRNA.

"Os nossos homens aguardam a chegada dos soldados americanos ao terreno para os incendiar e punir os seus aliados regionais de uma vez por todas", acrescentou.

Marinheiros e fuzileiros navais dos EUA a bordo do USS Tripoli (LHA 7) chegando à área de responsabilidade do Comando Central dos EUA, 27 de março de 2026 Comando Central dos EUA via AP

Apesar das tentativas diplomáticas, os Estados Unidos têm também vindo a enviar mais recursos militares para a região.

O USS Tripoli, um navio de assalto anfíbio que transporta cerca de 3.500 fuzileiros navais e marinheiros, chegou ao Médio Oriente na sexta-feira.

De acordo com o The Washington Post, o Pentágono estava a preparar planos para semanas de operações terrestres, incluindo potenciais incursões em locais próximos do Estreito de Ormuz, embora Trump ainda não tenha aprovado qualquer mobilização.

Cortes de energia em Teerão e arredores

O Irão lançou ataques contra o Kuwait e a Arábia Saudita após instalações elétricas iranianas terem sido alvo de ataques, o que provocou cortes de energia em partes de Teerão e arredores.

O Ministério da Energia do Irão comunicou, no domingo, cortes de energia na capital Teerão, na região circundante e na província vizinha de Alborz, "na sequência de ataques a instalações do setor elétrico".

Segundo a televisão estatal, o Ministério afirmou que "a eletricidade foi cortada nessas áreas e estão a ser envidados esforços para resolver o problema".

O presidente dos EUA, Donald Trump, já tinha ameaçado atacar centrais elétricas iranianas caso Teerão não negociasse um acordo de paz, antes de prorrogar repetidamente o prazo para tal.

Um ataque retaliatório iraniano contra uma central elétrica e uma instalação de dessalinização de água no Kuwait matou um trabalhador indiano e danificou um edifício no local, informou na segunda-feira o Ministério da Eletricidade do país do Golfo.

Entretanto, o Ministério da Defesa da Arábia Saudita afirmou que as suas forças detetaram e intercetaram cinco mísseis balísticos.

O Ministério da Energia do Irão comunicou cortes de energia na capital no domingo, na região circundante e na província de Alborz, "na sequência de ataques a instalações do setor elétrico".

Israel vai alargar a invasão no sul do Líbano

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou no domingo que tinha ordenado às forças armadas que "expandissem ainda mais a zona de segurança existente", à medida que o seu país prossegue a invasão terrestre do seu vizinho do norte.

"O objetivo é neutralizar definitivamente a ameaça de invasão [por parte dos militantes do Hezbollah] e manter os mísseis antitanque longe da fronteira", afirmou, acrescentando que "o Irão já não é o mesmo Irão, o Hezbollah já não é o mesmo Hezbollah e o Hamas já não é o mesmo Hamas".

"Estes já não são exércitos terroristas que ameaçam a nossa existência - são inimigos derrotados, que lutam pela sua própria sobrevivência."

"Estamos determinados, estamos a lutar e, com a ajuda de Deus, estamos a vencer", afirmou Netanyahu.

Um projétil que parece ser de fósforo branco da artilharia israelita explode sobre uma estrada que conduz à aldeia de Shamaa, vista da cidade de Tiro, no sul do Líbano AP Photo/Hussein Malla

O número de mortos continua a aumentar

O Ministério da Saúde do Líbano informou no domingo que os ataques israelitas mataram 1.238 pessoas no país desde o início da mais recente guerra com o Hezbollah, a 2 de março.

O número inclui 124 crianças, enquanto mais de 3.500 pessoas ficaram feridas, informou o Ministério num comunicado. Só no sábado e no domingo, 49 pessoas foram mortas, incluindo 10 socorristas e três jornalistas.

A força da ONU no Líbano (UNIFIL) informou que um dos seus soldados de manutenção da paz foi morto depois de um projétil ter atingido uma das suas posições no final do domingo.

"Um soldado de manutenção da paz foi tragicamente morto ontem à noite quando um projétil explodiu numa posição da UNIFIL perto de Adchit Al Qusayr", afirmava o comunicado de segunda-feira. "Outro ficou gravemente ferido."

O comunicado da UNIFIL referia que não era conhecida a origem do projétil, mas que tinha sido lançada uma investigação para o apurar.

Pessoas deslocadas que fugiram de ataques israelitas no sul do Líbano sentam-se dentro de tendas usadas como abrigos enquanto um arco-íris atravessa a chuva em Beirute, Líbano AP Photo/Emilio Morenatti

O governo do Irão não divulgou um balanço atualizado do número total de vítimas nos últimos dias, mas a Agência de Notícias de Ativistas pelos Direitos Humanos (HRANA), sediada nos EUA, afirmou a 28 de março que pelo menos 3.461 pessoas tinham sido mortas, incluindo 1.551 civis, entre os quais pelo menos 236 crianças.

Os serviços de emergência e as autoridades israelitas afirmam que os ataques mataram 19 civis no lado israelita desde o início da guerra, enquanto as autoridades dos Estados do Golfo e o Comando Central dos EUA (CENTCOM) relataram 38 mortos, incluindo 19 civis.

O CENTCOM confirmou a morte de seis militares norte-americanos no Kuwait e de um na Arábia Saudita.