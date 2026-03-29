Exclusivo: Israel vai reprimir a violência dos colonos na Cisjordânia

Um documento, visto em exclusivo pela Euronews, mostra as instruções dadas pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao exército e à polícia israelitas para reprimir a violência de colonos contra os palestinianos na Cisjordânia.

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As instruções, partilhadas num documento não público intitulado "Diretiva do Primeiro-Ministro sobre o Combate aos Crimes Nacionalistas na Judeia e Samaria", são uma medida extremamente invulgar para a administração de Netanyahu. Judeia e Samaria são os nomes bíblicos da zona atualmente conhecida como Cisjordânia.

O exército anunciou na semana passada que estava a desviar tropas da sua ofensiva em curso no Líbano para a Cisjordânia, a fim de controlar a violência dos colonos judeus. É a primeira vez que Israel retira forças de uma frente de guerra ativa para as enviar para um território considerado muito menos perigoso ou crítico.

A notícia surge também no meio de avisos do Chefe do Estado-Maior das FDI, Tenente-General Eyal Zamir, de que o exército está à beira do colapso devido a uma grave escassez de efetivos, uma vez que está a ser utilizado em várias frentes em Gaza, no Líbano, na Síria e na Cisjordânia, o que resulta num défice de efetivos.

Cerca de 700.000 colonos vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, bem como 3,8 milhões de palestinianos que esperam estabelecer ali um futuro Estado. Ambos os territórios estão ocupados ilegalmente ao abrigo do direito internacional, embora Israel conteste este facto.

A atividade dos colonatos tem vindo a aumentar de forma constante durante o governo de Netanyahu e, sobretudo, desde a eleição do Presidente dos EUA, Donald Trump. Um firme apoiante de Israel, Trump, ao contrário dos seus antecessores, absteve-se de condenar a expansão dos colonatos, embora se tenha oposto aos planos de anexação da Cisjordânia.

Nos primeiros três meses de 2025, Israel aprovou mais habitações para colonatos do que em todo o ano de 2024, de acordo com a organização israelita de defesa da paz Peace Now. (fonte em inglês)

Os elementos radicais dos colonos judeus foram encorajados pela presença de políticos de linha dura no governo israelita, como o ministro das finanças Bezalel Smotrich. Em 2023, Smotrich criou um novo organismo governamental (fonte em inglês) denominado "Administração dos colonatos", que supervisiona pessoalmente e que permite tomar decisões mais rápidas sobre a expansão dos colonatos.

Uma medida invulgar para a administração Netanyahu

A diretiva do primeiro-ministro, segundo a Euronews, foi emitida na última reunião do gabinete de segurança, a 25 de março. A diretiva afirma que as tropas das FDI na Cisjordânia serão "reforçadas para fortalecer o combate aos crimes nacionalistas e para garantir a presença efectiva das forças em áreas de atrito". Não serão permitidos novos colonatos na Área B, uma secção da Cisjordânia que está sob controlo conjunto de palestinianos e israelitas.

Netanyahu já condenou no passado a violência dos colonos, embora normalmente a descreva como obra de alguns extremistas e não como um fenómeno generalizado, o que torna esta mudança de política e a retirada das tropas ainda mais notável.

A diretiva prevê igualmente sanções económicas contra os colonos que criem ilegalmente novos postos avançados, devido aos custos incorridos pelas IDF para os desmantelar. A diretiva apela aos ministros do governo para que apoiem "a luta contra os crimes nacionalistas na Judeia e na Samaria", no que parece ser um aviso velado a Smotrich e ao ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, outro membro da linha dura do governo que promove a expansão dos colonatos. Vários países europeus impuseram sanções a ambos os ministros, incluindo a proibição de viajar.

O fenómeno "Hilltop Youth"

O documento menciona também a criação de uma administração especial no Ministério da Defesa para lidar com o fenómeno "Hilltop Youth", em referência aos jovens judeus extremistas de cariz religioso e nacionalista que vivem na Cisjordânia e que defendem a expulsão de todos os palestinianos e a criação de um Estado religioso.

Foram considerados responsáveis pela instalação de postos avançados em terras palestinianas privadas e por ataques a palestinianos, bem como por vandalizar e pilhar as suas propriedades. Também se confrontaram violentamente com soldados e polícias israelitas durante a evacuação de postos avançados. Tanto Smotrich como Ben-Gvir elogiaram-nos como "pioneiros". A nova administração especial afirma que irá "afastar os jovens em risco de actividades violentas através de intervenções educativas e terapêuticas".

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) registou um aumento (fonte em inglês)da violência dos colonos contra os palestinianos da Cisjordânia, com mais de 1800 ataques e a deslocação de cerca de 1600 palestinianos em 2025. Um total de 240 palestinianos foram mortos por colonos ou pelo exército em 2025. Durante o mesmo período, 17 israelitas foram mortos por palestinianos.