O projeto de lei prevê a aplicação da pena de morte aos palestinianos da Cisjordânia ocupada por Israel que sejam considerados culpados de cometer intencionalmente ataques mortais considerados "atos de terrorismo" por um tribunal militar israelita.
O parlamento israelita aprovou uma lei que prevê a pena de morte para os palestinianos condenados por ataques terroristas, uma medida que foi duramente condenada pela comunidade internacional e pelos grupos de defesa dos direitos humanos como discriminatória e desumana.
Sessenta e dois deputados, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, votaram a favor e 48 contra o projeto de lei, defendido pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema-direita.
No período que antecedeu a votação, Ben Gvir usou um alfinete de lapela com a forma de uma forca, simbolizando o seu apoio à legislação.
"Fizemos história!!! Prometemos. Cumprimos", publicou no X após a votação.
"A partir de hoje, todos os terroristas saberão, e o mundo inteiro saberá, que quem quer que tire uma vida, o Estado de Israel tirar-lhe-á a vida", disse aos deputados.
A lei torna a pena de morte - por enforcamento - a punição por defeito para os palestinianos da Cisjordânia condenados por assassinatos de carácter nacionalista. Também dá aos tribunais israelitas a opção de impor a pena de morte a cidadãos israelitas condenados por acusações semelhantes - uma linguagem que, segundo os juristas, limita efetivamente as pessoas que podem ser condenadas à morte aos cidadãos palestinianos de Israel e exclui os cidadãos judeus.
De acordo com o projeto de lei, nos tribunais criminais israelitas, qualquer pessoa "que intencionalmente cause a morte de uma pessoa com o objetivo de prejudicar um cidadão ou residente israelita, com a intenção de pôr fim à existência do Estado de Israel, será condenada à morte ou à prisão perpétua".
Os tribunais penais julgam os cidadãos israelitas, incluindo os cidadãos palestinianos e os residentes de Jerusalém Oriental.
O projeto de lei define o método de execução como enforcamento, acrescentando que deverá ser executado no prazo de 90 dias após a sentença, com um possível adiamento até 180 dias.
O projeto de lei refere que a pena pode ser reduzida a prisão perpétua em "circunstâncias especiais".
"Discriminatório por definição
Minutos após a aprovação do projeto de lei, a Associação dos Direitos Civis em Israel informou que já tinha apresentado uma petição ao mais alto tribunal de Israel para contestar a lei.
O projeto de lei parece entrar em conflito com as Leis Básicas de Israel, que proíbem a discriminação arbitrária. A Associação dos Direitos Civis qualificou a legislação de "discriminatória por definição" e afirmou que o parlamento a tinha promulgado "sem autoridade legal" sobre os palestinianos da Cisjordânia, que não são cidadãos israelitas.
"Nos tribunais militares, que têm jurisdição sobre os palestinianos da Cisjordânia, a lei estabelece uma sentença de morte quase obrigatória", afirmou o grupo de defesa dos direitos humanos.
Nos tribunais civis, a lei estipula que os arguidos devem ter agido "com o objetivo de negar a existência" de Israel "excluindo estruturalmente os judeus", acrescentou o grupo.
Amichai Cohen, membro sénior do Centro de Valores e Instituições Democráticas do Instituto de Democracia de Israel, afirmou que, ao abrigo do direito internacional, o parlamento de Israel não deveria legislar na Cisjordânia, que não é território israelita soberano.
Durante o debate no parlamento, o deputado da oposição e antigo diretor-adjunto da Mossad, Ram Ben Barak, mostrou-se indignado com a legislação.
"Compreendem o que significa o facto de haver uma lei para os árabes da Judeia e Samaria e uma lei diferente para o público em geral, pela qual o Estado de Israel é responsável?", perguntou aos colegas deputados, utilizando o termo bíblico para designar a Cisjordânia.
"Diz-se que o Hamas nos derrotou. Derrotou-nos porque perdemos todos os nossos valores".
Condenação internacional
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália emitiram uma declaração no domingo, instando Israel a abandonar os planos para aprovar a lei, chamando-lhe "discriminatória de facto" e afirmando que a pena de morte não é ética e não tem "efeito dissuasor".
O Conselho da Europa afirmou que a adoção da lei "representa uma grave regressão".
A Autoridade Palestiniana condenou a adoção da lei, afirmando que "Israel não tem soberania sobre as terras palestinianas".
"Esta lei revela mais uma vez a natureza do sistema colonial israelita, que procura legitimar a execução extrajudicial sob cobertura legislativa", acrescentou.
Segundo os especialistas, a legislação tem dois elementos-chave que limitarão efetivamente a pena de morte aos palestinianos.
Em primeiro lugar, o projeto de lei torna a pena de morte um castigo por defeito para os assassinatos de carácter nacionalista nos tribunais militares, que julgam apenas os palestinianos da Cisjordânia e não os cidadãos israelitas. O projeto de lei prevê que só em circunstâncias especiais é que os juízes militares podem alterar a sentença para prisão perpétua.
O projeto de lei dá aos tribunais civis israelitas um maior grau de clemência nas sentenças, tendo os juízes a opção de escolher entre a pena de morte e a prisão perpétua.
O segundo elemento é a forma como o projeto de lei define o crime punível com a morte: matar quem rejeita a existência do Estado de Israel.
"Será aplicado nos tribunais israelitas, mas apenas a atividades terroristas motivadas pelo desejo de minar a existência de Israel. Isto significa que os judeus não serão acusados ao abrigo desta lei", afirmou Cohen.
Embora, tecnicamente, Israel preveja a pena de morte como possível castigo para atos de genocídio, espionagem em tempo de guerra e certos crimes de terrorismo, o país não condena ninguém à morte desde o criminoso de guerra nazi Adolf Eichmann, em 1962.