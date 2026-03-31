O parlamento israelita aprovou uma lei que prevê a pena de morte para os palestinianos condenados por ataques terroristas, uma medida que foi duramente condenada pela comunidade internacional e pelos grupos de defesa dos direitos humanos como discriminatória e desumana.

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Sessenta e dois deputados, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, votaram a favor e 48 contra o projeto de lei, defendido pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema-direita.

No período que antecedeu a votação, Ben Gvir usou um alfinete de lapela com a forma de uma forca, simbolizando o seu apoio à legislação.

"Fizemos história!!! Prometemos. Cumprimos", publicou no X após a votação.

"A partir de hoje, todos os terroristas saberão, e o mundo inteiro saberá, que quem quer que tire uma vida, o Estado de Israel tirar-lhe-á a vida", disse aos deputados.

A lei torna a pena de morte - por enforcamento - a punição por defeito para os palestinianos da Cisjordânia condenados por assassinatos de carácter nacionalista. Também dá aos tribunais israelitas a opção de impor a pena de morte a cidadãos israelitas condenados por acusações semelhantes - uma linguagem que, segundo os juristas, limita efetivamente as pessoas que podem ser condenadas à morte aos cidadãos palestinianos de Israel e exclui os cidadãos judeus.

Soldados israelitas apontam as suas armas durante uma operação militar num mercado do campo de refugiados de Balata, na Cisjordânia, enquanto os palestinianos se encontram nas proximidades, domingo, 1 de fevereiro de 2026. AP Photo/Majdi Muhammad

De acordo com o projeto de lei, nos tribunais criminais israelitas, qualquer pessoa "que intencionalmente cause a morte de uma pessoa com o objetivo de prejudicar um cidadão ou residente israelita, com a intenção de pôr fim à existência do Estado de Israel, será condenada à morte ou à prisão perpétua".

Os tribunais penais julgam os cidadãos israelitas, incluindo os cidadãos palestinianos e os residentes de Jerusalém Oriental.

O projeto de lei define o método de execução como enforcamento, acrescentando que deverá ser executado no prazo de 90 dias após a sentença, com um possível adiamento até 180 dias.

O projeto de lei refere que a pena pode ser reduzida a prisão perpétua em "circunstâncias especiais".

"Discriminatório por definição

Minutos após a aprovação do projeto de lei, a Associação dos Direitos Civis em Israel informou que já tinha apresentado uma petição ao mais alto tribunal de Israel para contestar a lei.

O projeto de lei parece entrar em conflito com as Leis Básicas de Israel, que proíbem a discriminação arbitrária. A Associação dos Direitos Civis qualificou a legislação de "discriminatória por definição" e afirmou que o parlamento a tinha promulgado "sem autoridade legal" sobre os palestinianos da Cisjordânia, que não são cidadãos israelitas.

"Nos tribunais militares, que têm jurisdição sobre os palestinianos da Cisjordânia, a lei estabelece uma sentença de morte quase obrigatória", afirmou o grupo de defesa dos direitos humanos.

Nos tribunais civis, a lei estipula que os arguidos devem ter agido "com o objetivo de negar a existência" de Israel "excluindo estruturalmente os judeus", acrescentou o grupo.

Uma mulher assiste à cerimónia de inauguração de um colonato judeu recentemente legalizado, Yatziv, adjacente à cidade palestiniana de Beit Sahour, na Cisjordânia, a 19 de janeiro de 2026. AP Photo/Ohad Zwigenberg

Amichai Cohen, membro sénior do Centro de Valores e Instituições Democráticas do Instituto de Democracia de Israel, afirmou que, ao abrigo do direito internacional, o parlamento de Israel não deveria legislar na Cisjordânia, que não é território israelita soberano.

Durante o debate no parlamento, o deputado da oposição e antigo diretor-adjunto da Mossad, Ram Ben Barak, mostrou-se indignado com a legislação.

"Compreendem o que significa o facto de haver uma lei para os árabes da Judeia e Samaria e uma lei diferente para o público em geral, pela qual o Estado de Israel é responsável?", perguntou aos colegas deputados, utilizando o termo bíblico para designar a Cisjordânia.

"Diz-se que o Hamas nos derrotou. Derrotou-nos porque perdemos todos os nossos valores".

Condenação internacional

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália emitiram uma declaração no domingo, instando Israel a abandonar os planos para aprovar a lei, chamando-lhe "discriminatória de facto" e afirmando que a pena de morte não é ética e não tem "efeito dissuasor".

O Conselho da Europa afirmou que a adoção da lei "representa uma grave regressão".

A Autoridade Palestiniana condenou a adoção da lei, afirmando que "Israel não tem soberania sobre as terras palestinianas".

"Esta lei revela mais uma vez a natureza do sistema colonial israelita, que procura legitimar a execução extrajudicial sob cobertura legislativa", acrescentou.

Segundo os especialistas, a legislação tem dois elementos-chave que limitarão efetivamente a pena de morte aos palestinianos.

Em primeiro lugar, o projeto de lei torna a pena de morte um castigo por defeito para os assassinatos de carácter nacionalista nos tribunais militares, que julgam apenas os palestinianos da Cisjordânia e não os cidadãos israelitas. O projeto de lei prevê que só em circunstâncias especiais é que os juízes militares podem alterar a sentença para prisão perpétua.

Um homem palestiniano inspecciona um veículo incendiado junto a um graffiti hebraico onde se lê "vingança", na sequência da violência dos colonos israelitas nas aldeias vizinhas, a 23 de março de 2026. Majdi Mohammed/AP Photo

O projeto de lei dá aos tribunais civis israelitas um maior grau de clemência nas sentenças, tendo os juízes a opção de escolher entre a pena de morte e a prisão perpétua.

O segundo elemento é a forma como o projeto de lei define o crime punível com a morte: matar quem rejeita a existência do Estado de Israel.

"Será aplicado nos tribunais israelitas, mas apenas a atividades terroristas motivadas pelo desejo de minar a existência de Israel. Isto significa que os judeus não serão acusados ao abrigo desta lei", afirmou Cohen.

Embora, tecnicamente, Israel preveja a pena de morte como possível castigo para atos de genocídio, espionagem em tempo de guerra e certos crimes de terrorismo, o país não condena ninguém à morte desde o criminoso de guerra nazi Adolf Eichmann, em 1962.