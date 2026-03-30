Vídeo. Israel sul: destroços de míssil provocam incêndio em fábrica de pesticidas

Espesso fumo negro elevou-se sobre um complexo industrial perto de Neot Hovav, no sul de Israel, no domingo, depois de destroços de um míssil iraniano intercetado terem atingido o local.
Um depósito de pesticidas incendiou-se, lançando densas colunas de fumo para o céu. As autoridades indicaram que não houve feridos nem risco mais alargado, embora as zonas próximas tenham sido evacuadas enquanto as equipas trabalhavam para conter o incêndio.
Um dia depois, deflagrou um incêndio numa refinaria de petróleo em Haifa, o segundo incidente do género este mês.
As imagens mostraram chamas e fumo escuro a sair de um tanque de armazenamento antes de os bombeiros o conseguirem controlar. A causa não foi confirmada.
Os incidentes ocorrem numa altura em que Israel e o Irão trocam ataques, com as defesas aéreas regionais ativadas em todo o Golfo.