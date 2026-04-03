Caça norte-americano abatido sobre o Irão, um piloto já terá sido resgatado pelos EUA

Um dos pilotos do avião norte-americano que foi abatido sobre o Irão esta sexta-feira foi resgatado, avançam a Axios e a CBS News, citando fontes não identificadas. O piloto foi salvo pelas forças especiais dos EUA mas continua em marcha a operação de resgate por um segundo tripulante da aeronave.

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Segundo a imprensa norte-americana, citada pela AP, trata-se de um caça F-15E, que é tripulado por um piloto e um oficial de sistemas de armas no banco traseiro.

Os meios de comunicação social iranianos afirmaram, na sexta-feira, que um piloto de um caça norte-americano se tinha ejetado sobre o sudoeste do Irão e apelaram aos iranianos da região para que ajudassem a capturá-lo.

O apresentador do noticiário de um canal iraniano apelou mesmo aos residentes para que entregassem qualquer "piloto inimigo" à polícia e prometeu uma recompensa a quem o fizesse.

O canal está na província de Kohkilouyeh e Boyer-Ahmad, uma região rural e montanhosa que se estende por mais de 15.500 quilómetros quadrados.

Um texto no ecrã exortava a audiência a "disparar contra eles se os vir", referindo-se às imagens que circulam nas redes sociais do que parecem ser aviões norte-americanos na zona.

O Comando Central dos EUA, o Pentágono e a Casa Branca não responderam de imediato aos pedidos de comentário.

Entretanto, a agência noticiosa iraniana Fars afirmou que o exército tinha lançado uma operação de busca do piloto.

"As forças militares lançaram uma operação de busca para encontrar o piloto do caça americano que foi atingido ao início do dia", disse a Fars.

O incidente é o primeiro relato de um caça americano abatido em território iraniano desde que os Estados Unidos e Israel lançaram a sua guerra contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.

A guerra, que entra agora na sua sexta semana, está a desestabilizar as economias de todo o mundo, uma vez que o Irão responde aos ataques dos EUA e de Israel atacando as infraestruturas energéticas da região do Golfo e reforçando o seu controlo sobre o transporte de petróleo e gás natural através do Estreito de Ormuz.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as forças norte-americanas vão continuar a atacar o Irão "com muita força" nas próximas duas ou três semanas.