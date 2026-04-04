Homens entre os 17 e os 45 anos passam agora a precisar de uma autorização da Bundeswehr, as forças armadas alemãs, para permanências prolongadas no estrangeiro. Segundo a nova lei do serviço militar, isso aplica-se a estadias fora do país superiores a três meses, informou o Ministério da Defesa. O jornal Frankfurter Rundschau avançou primeiro com a notícia.

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Trata-se da chamada lei de modernização do serviço militar, em vigor desde 1 de janeiro de 2026. A lei pretende preparar a Bundeswehr, em termos de efetivos e de organização, para os desafios futuros. Entre as medidas previstas contam-se um serviço militar voluntário mais atrativo, um alargamento do registo de jovens homens e novos instrumentos jurídicos para permitir uma reação mais rápida em caso de necessidade.

Lei

Em causa está concretamente o artigo 3 da lei do serviço militar obrigatório, que define o conteúdo e a duração da obrigação de servir nas forças armadas na Alemanha. O n.º 1 estabelece: “A obrigação de serviço militar cumpre-se através do serviço militar ou […] do serviço civil”. A regra aplica-se a todos os homens em idade de serviço, dos 18 aos 45 anos.

O n.º 2 passou agora a estipular: “As pessoas do sexo masculino devem, após completarem 17 anos, obter uma autorização do centro de recrutamento competente da Bundeswehr, se quiserem deixar a República Federal da Alemanha por um período superior a três meses […].”

Enquanto o serviço militar se mantiver voluntário, a autorização é considerada concedida, esclareceu o porta-voz do ministério. Para as saídas do país procura-se uma solução simples, adiantou. Enquanto o serviço militar continuar a ser voluntário, uma autorização é, em princípio, considerada concedida.

As instruções administrativas necessárias para aplicar a lei ainda não estão em vigor. Em teoria continua, por isso, a aplicar-se a regra segundo a qual “deve ser obtida uma autorização do centro de recrutamento competente da Bundeswehr” sempre que alguém quiser viajar para o estrangeiro por mais de três meses. O porta-voz sublinhou, no entanto: “Como o serviço militar assenta exclusivamente na voluntariedade ao abrigo da legislação em vigor, essas autorizações devem, em princípio, ser concedidas.”

Enquadramento

Desde o ataque da Rússia à Ucrânia, há cerca de quatro anos, a defesa da Europa voltou a ganhar destaque. Neste contexto, o regresso do serviço militar obrigatório, anteriormente suspenso, está novamente a ser amplamente debatido.

No início deste ano entrou em vigor a lei de modernização do serviço militar. No futuro, os jovens do sexo masculino voltarão a ser obrigatoriamente registados e sujeitos a inspeção. O objetivo do governo federal é aumentar o efetivo da Bundeswehr dos atuais cerca de 184 000 para entre 255 000 e 270 000 militares até 2035.

Uma porta-voz do Ministério da Defesa disse ao IPPEN.MEDIA: “No caso de emergência, temos de saber quem se encontra eventualmente por longos períodos no estrangeiro.”

Impacto

Esta intervenção abrangente na autodeterminação só se aplicava, antes de 1 de janeiro de 2026, em casos excecionais – nomeadamente em situação de tensão ou de defesa –, ou seja, quando um ataque de outro país é considerado muito provável.

O artigo 2 foi entretanto revisto. Aí se acrescentou: “Fora da situação de tensão ou de defesa aplicam-se os artigos 3 […].” Assim, a regra do artigo 3 passa a aplicar-se, em princípio, em todas as circunstâncias.

O Ministério da Defesa reconhece que as consequências são “profundas”. Jovens que queiram, por exemplo, fazer um semestre no estrangeiro ou um gap year têm primeiro de solicitar autorização ao centro de recrutamento da Bundeswehr. Por isso estão neste momento a ser elaboradas, no Ministério da Defesa, “regras concretizadoras para a admissão de exceções à obrigação de autorização”.

Desconhece-se, para já, que consequências poderão resultar do facto de não se pedir autorização antes de uma estadia prolongada no estrangeiro.

Segundo o RND, o Ministério da Defesa não explicou, numa primeira reação, por que motivo a opinião pública não foi informada de forma clara sobre a nova regra.