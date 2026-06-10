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Artistas erguem castelo humano para o papa Leão XIV durante vigília de oração no Estádio Olímpico Lluís Companys
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Vídeo. Espanha: castelo humano recebe o papa Leão XIV em vigília jovem em Barcelona

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Acolhido por um imponente castelo humano catalão, o Papa Leão XIV reuniu-se com 40 mil jovens em Barcelona, a 9 de junho, apelando a mais apoio para quem enfrenta ansiedade, solidão e violência antes da bênção da Torre de Jesus Cristo da Sagrada Família

Um imponente castelo humano, uma das tradições mais emblemáticas da Catalunha, recebeu o Papa Leão XIV numa vigília de oração juvenil em Barcelona, definindo o tom para uma noite centrada na solidariedade, no apoio mútuo e nos desafios que se colocam às gerações mais jovens.

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Durante a vigília, o Papa ouviu testemunhos de jovens adultos que falaram sobre depressão, solidão, ansiedade e violência doméstica. Dirigindo-se à multidão, em catalão e em espanhol, pediu aos que atravessam dificuldades que não as enfrentem sozinhos e apelou a redes de apoio mais fortes nas famílias, nas comunidades e na sociedade. Incentivou os jovens que vivem com medo, desesperança ou abusos a procurarem ajuda e a falar abertamente sobre as suas experiências.

O encontro juntou momentos de oração, diálogo e atuações culturais e constituiu uma parte central da visita de Leão XIV a Espanha. Acolhido com entusiásticos aplausos, o pontífice chegou ao estádio no papamóvel, antes de responder às perguntas dos participantes e de refletir sobre as pressões emocionais que afetam muitos jovens europeus.

No dia 10 de junho de 2026, o Papa Leão XIV vai abençoar a Torre de Jesus Cristo da Sagrada Família, em Barcelona, numa cerimónia marcada para as 19h30 locais. Com 172,5 metros de altura, é a mais alta e última torre idealizada pelo arquiteto Antoni Gaudí. A cerimónia coincide com o centenário da morte de Gaudí e assinala a conclusão da igreja mais alta do mundo.

A visita de Leão XIV a Espanha vai continuar com outros compromissos e terminar nas Ilhas Canárias.

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