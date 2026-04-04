Nesta primeira Sexta-feira Santa enquanto pontífice, o Papa Leão XIV transportou uma cruz de madeira ao longo das 14 paragens que inclui a tradicional Via Sacra no Coliseu, algo que não era feito por um Papa há décadas.

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"Penso que será um sinal importante devido ao que o Papa representa, um líder espiritual no mundo de hoje, e por esta voz, que todos querem ouvir, que diz que Cristo ainda sofre", disse Leão XIV aos jornalistas esta semana à saída do retiro papal em Castel Gandolfo. "Carrego todo este sofrimento na minha oração".

No interior do Coliseu, Leão ergueu a cruz e iniciou o rito ladeado por dois portadores de tochas, que o acompanharam durante toda a procissão de uma hora, desde o interior do Coliseu, passando pela multidão no exterior e subindo as escadas íngremes até ao Monte Palatino, onde deu a bênção final.

Na primeira paragem, que assinala o momento em que Jesus foi condenado à morte, a meditação preparada especialmente para a primeira Sexta-feira Santa de Leão sublinhou que aqueles que têm autoridade terão de responder perante Deus pela forma como exercem o seu poder.

"O poder de julgar; o poder de iniciar ou terminar uma guerra; o poder de incutir a violência ou a paz; o poder de alimentar o desejo de vingança ou de reconciliação", lê-se na meditação escrita pelo Rev. Francesco Patton, que foi guardião da Terra Santa entre 2016 e 2025, encarregado, entre outras coisas, de cuidar dos locais sagrados.

Cerca de 30.000 fiéis reuniram-se no exterior do monumento pagão, seguindo as paragens que eram recitadas em altifalantes. Entre eles estava a Irmã Pelenatita Kieoma Finau, de Samoa e membro das Irmãs Missionárias da Sociedade de Maria: "Participámos nas estações da cruz da nossa paróquia, mas isto é muito emocionante. É muito significativo ter a experiência de estar com o povo de Roma nesta ocasião especial", disse ela.

Procissões anteriores

João Paulo II carregou a cruz durante toda a procissão desde a sua primeira Sexta-Feira Santa como pontífice, em 1979, até à cirurgia à anca realizada em 1995, altura em que a carregou apenas durante parte do percurso. Nos dois primeiros anos do papado, Bento XVI carregou a cruz na primeira paragem dentro do Coliseu, passando-a a outros portadores na procissão que termina numa plataforma no Monte Palatino.

O Papa Francisco nunca carregou a cruz, mas participou na procissão até ao agravamento da sua saúde. No ano passado, morreu na segunda-feira de Páscoa, a 21 de abril.

O Papa João Paulo II tinha apenas 58 anos quando se tornou Papa e era conhecido como um caminhante e praticante de atividades ao ar livre. Os dois sucessores estavam na casa dos 70 anos quando iniciaram os seus papados, e Francisco tinha falta de parte de um pulmão devido a uma infeção pulmonar quando era jovem.

A Via Sacra comemora as últimas horas da vida de Jesus, desde a sua condenação à morte, passando pela tomada da cruz até à crucificação, morte e sepultura. A procissão termina frente ao Coliseu, no topo do Monte Palatino.

"A Via Sacra não se destina àqueles que levam uma vida puramente piedosa ou abstratamente recolhida", escreveu Patton na sua introdução. "Em vez disso, é o exercício de alguém que sabe que a fé, a esperança e a caridade devem ser encarnadas no mundo real."

Aos 70 anos, Leão está em boa forma física e é um ávido jogador de ténis e nadador. Antes de se tornar Papa, fazia exercício regularmente num ginásio perto do Vaticano, com um plano adequado a um homem de 50 e poucos anos, segundo o seu antigo treinador.

Atividades do Papa na Semana Santa

No Sábado Santo, o pontífice presidirá a uma vigília pascal noturna, durante a qual batizará novos católicos e conduzirá os católicos romanos à celebração mais alegre do cristianismo, que assinala a ressurreição de Cristo.

No Domingo de Páscoa, celebrará uma missa ao ar livre na Praça de São Pedro antes de proferir a sua mensagem de Páscoa e oferecer a tradicional bênção "Urbi et Orbi" à cidade de Roma e ao mundo.