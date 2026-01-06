Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Papa Leão XIV fecha Porta Santa de Basílica de São Pedro assinalando o fim do Jubileu da Esperança

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV Direitos de autor  Alberto Pizzoli/AP
Direitos de autor Alberto Pizzoli/AP
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O Jubileu da Esperança termina oficialmente com o fecho da Porta Santa da Basílica de São Pedro, aberta no final de 2024 pelo Papa Francisco. Pela primeira vez na história, um ano jubilar é atravessado por dois pontífices

O Papa Leão XIV fechou a Porta Santa na Basílica de São Pedro antes de celebrar a Missa da Epifania. É o último ato do ano jubilar que começou no final de 2024. Seguiu-se o Angelus às 12 horas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Antes do encerramento, às 9h41, o pontífice recitou a oração de ação de graças pelo Ano Santo: "Esta porta santa está fechada, mas a porta da vossa clemência não está fechada", foi a fórmula prevista no rito.

O ritual continuou com Leão XIV a aproximar-se da porta santa e a ajoelhar-se,num momento de oração silenciosa, fechando por fim as as duas portas de bronze.

O encerramento efetivo da porta terá lugar mais tarde, em privado, dentro de cerca de dez dias, com um rito dirigido pelo Departamento das Celebrações Litúrgicas.

Estavam presentes na cerimónia o presidente da República italiano Sergio Mattarella, em representação da delegação italiana, e o presidente da Câmara de Roma Roberto Gualtieri. Muitos fiéis reuniram-se na Praça de São Pedro, apesar da chuva.

Termina assim o Jubileu da Esperança, inaugurado pelo Papa Francisco a 25 de dezembro de 2024.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Com 2025 a chegar ao fim, Papa Leão XIV pede que Roma seja acolhedora para com os estrangeiros

Papa Leão XIV reaviva tradição com mensagem de Natal em várias línguas

"Quem não ama não se salva": Papa Leão celebra a missa de Natal e dá a bênção Urbi et Orbi