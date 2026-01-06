O Papa Leão XIV fechou a Porta Santa na Basílica de São Pedro antes de celebrar a Missa da Epifania. É o último ato do ano jubilar que começou no final de 2024. Seguiu-se o Angelus às 12 horas.

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Antes do encerramento, às 9h41, o pontífice recitou a oração de ação de graças pelo Ano Santo: "Esta porta santa está fechada, mas a porta da vossa clemência não está fechada", foi a fórmula prevista no rito.

O ritual continuou com Leão XIV a aproximar-se da porta santa e a ajoelhar-se,num momento de oração silenciosa, fechando por fim as as duas portas de bronze.

O encerramento efetivo da porta terá lugar mais tarde, em privado, dentro de cerca de dez dias, com um rito dirigido pelo Departamento das Celebrações Litúrgicas.

Estavam presentes na cerimónia o presidente da República italiano Sergio Mattarella, em representação da delegação italiana, e o presidente da Câmara de Roma Roberto Gualtieri. Muitos fiéis reuniram-se na Praça de São Pedro, apesar da chuva.

Termina assim o Jubileu da Esperança, inaugurado pelo Papa Francisco a 25 de dezembro de 2024.