O Vaticano divulgou, esta semana, estatísticas que mostram que 3,2 milhões de pessoas participaram em liturgias, audiências, orações do Angelus e audiências jubilares no Vaticano este ano.
O Papa Leão XIV encerrou o ano de 2025, na quarta-feira, com uma oração para que a cidade de Roma seja um lugar acolhedor para estrangeiros e pessoas vulneráveis, jovens e idosos.
O pontífice presidiu à missa de vésperas de Ano Novo na Basílica de São Pedro, dando graças pelo Ano Santo de 2025, que se realiza uma vez em cada quarto de século e que trouxe milhões de peregrinos a Roma para a celebração do Cristianismo.
Na sua homilia, o Papa Leão XIV agradeceu à cidade de Roma e aos voluntários que ajudaram a manter a multidão em movimento enquanto visitavam a Basílica de São Pedro e atravessavam a sua Porta Santa.
Recordou que o Papa Francisco, que inaugurou o Ano Santo a 24 de dezembro de 2024, tinha pedido que Roma fosse um lugar mais acolhedor.
"Gostaria que voltasse a ser assim, e diria até ainda mais, depois deste tempo de graça", destacou o Papa.
"O que podemos desejar para Roma? Que seja digna dos seus mais vulneráveis. Das crianças, dos idosos solitários e frágeis, das famílias que lutam para sobreviver, dos homens e mulheres que vieram de longe na esperança de uma vida digna."
O presidente da Câmara de Roma, Roberto Gualtieri, e outros dignitários estiveram presentes.
Para além do Jubileu, 2025 foi um ano importante devido à transição papal, depois de Francisco ter morrido em abril e de os cardeais terem eleito o primeiro Papa da História proveniente dos Estados Unidos.
Os números foram baixos no primeiro trimestre, devido à longa hospitalização e doença de Francisco, e depois aumentaram consideravelmente após a eleição do Papa Leão XIV em maio.