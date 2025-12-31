Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Com 2025 a chegar ao fim, Papa Leão XIV pede que Roma seja acolhedora para com os estrangeiros

O Papa Leão XIV chega para presidir às primeiras Vésperas e ao "Te Deum" na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a 31 de dezembro de 2025
O Papa Leão XIV chega para presidir às primeiras Vésperas e ao "Te Deum" na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a 31 de dezembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
O Vaticano divulgou, esta semana, estatísticas que mostram que 3,2 milhões de pessoas participaram em liturgias, audiências, orações do Angelus e audiências jubilares no Vaticano este ano.

O Papa Leão XIV encerrou o ano de 2025, na quarta-feira, com uma oração para que a cidade de Roma seja um lugar acolhedor para estrangeiros e pessoas vulneráveis, jovens e idosos.

O pontífice presidiu à missa de vésperas de Ano Novo na Basílica de São Pedro, dando graças pelo Ano Santo de 2025, que se realiza uma vez em cada quarto de século e que trouxe milhões de peregrinos a Roma para a celebração do Cristianismo.

Na sua homilia, o Papa Leão XIV agradeceu à cidade de Roma e aos voluntários que ajudaram a manter a multidão em movimento enquanto visitavam a Basílica de São Pedro e atravessavam a sua Porta Santa.

Recordou que o Papa Francisco, que inaugurou o Ano Santo a 24 de dezembro de 2024, tinha pedido que Roma fosse um lugar mais acolhedor.

"Gostaria que voltasse a ser assim, e diria até ainda mais, depois deste tempo de graça", destacou o Papa.

Papa Leão XIV preside as primeiras Vésperas e o "Te Deum" na Basílica de São Pedro, no Vaticano, 31 de dezembro de 2025
Papa Leão XIV preside as primeiras Vésperas e o "Te Deum" na Basílica de São Pedro, no Vaticano, 31 de dezembro de 2025 AP Photo

"O que podemos desejar para Roma? Que seja digna dos seus mais vulneráveis. Das crianças, dos idosos solitários e frágeis, das famílias que lutam para sobreviver, dos homens e mulheres que vieram de longe na esperança de uma vida digna."

O presidente da Câmara de Roma, Roberto Gualtieri, e outros dignitários estiveram presentes.

Para além do Jubileu, 2025 foi um ano importante devido à transição papal, depois de Francisco ter morrido em abril e de os cardeais terem eleito o primeiro Papa da História proveniente dos Estados Unidos.

Esta semana, o Vaticano divulgou estatísticas que revelam que 3,2 milhões de pessoas participaram nas liturgias, audiências, orações do Angelus e audiências jubilares no Vaticano este ano.

Os números foram baixos no primeiro trimestre, devido à longa hospitalização e doença de Francisco, e depois aumentaram consideravelmente após a eleição do Papa Leão XIV em maio.

Outras fontes • AP

