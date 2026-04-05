Cerca de vinte embarcações francesas juntam-se à Flotilha Global Sumud para Gaza

Os barcos, na sua maioria veleiros, partiram no sábado do porto de Marselha com o objetivo de "romper" o bloqueio israelita.
Cerca de vinte embarcações francesas partiram no sábado do porto de Marselha com o objetivo de chegar à Faixa de Gaza e "romper" o bloqueio israelita.
Estes barcos, na sua maioria veleiros, terão pela frente várias etapas. Devem juntar-se em alto mar à Flotilha Global Sumud, uma frota internacional cuja maioria dos barcos partirá de Barcelona a 12 de abril, antes de rumar a Gaza por volta de 20 de abril. Está prevista uma paragem de uma semana no sul de Itália para uma "formação em não-violência".
O coordenador nacional do partido de extrema-esquerda La France Insoumise (LFI) esteve presente no momento da partida dos barcos. "O meu papel, enquanto representante eleito há meses e meses, é alertar o governo, contestar e criticar a incapacidade e a total ausência de políticas de confronto face ao governo de Netanyahu e de Trump, para que cessem os massacres em Gaza", declarou.
Uma primeira frota de cerca de cinquenta embarcações tinha sido intercetada pela marinha israelita no outono de 2025. A ativista sueca Greta Thunberg fazia parte das personalidades a bordo. Os organizadores e a ONG Amnistia Internacional denunciaram o que consideraram ser a ação ilegal da marinha israelita.