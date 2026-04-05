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Washington detém e cancela vistos de sobrinhas de Qassem Soleimani

Uma mulher segura o retrato do falecido comandante da Força Quds do IRGC, Qassem Soleimani, que foi morto no Iraque num ataque de um drone dos EUA em 2020
Uma mulher segura o retrato do falecido comandante da Força Quds do IRGC, Qassem Soleimani, que foi morto no Iraque num ataque de um drone dos EUA em 2020 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Hassan Haidar & يورونيوز
Publicado a
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As autoridades norte-americanas cancelaram o estatuto de residência de duas familiares de Qassem Soleimani, general iraniano morto pelos EUA em 2020, e detiveram-nas para deportação.

Os Estados Unidos anunciaram a detenção de duas mulheres familiares do falecido general iraniano Qassem Soleimani, numa ação que, segundo o país, faz parte das medidas que visam pessoas associadas ou que apoiam o regime iraniano em território norte-americano.

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Agentes federais prenderam Hamida Soleimani Afshar, sobrinha de Qassem Soleimani, morto num ataque dos EUA no Iraque em 2020, e a sua filha depois de o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ter posto termo ao seu estatuto de residência legal, disse o Departamento de Estado dos EUA, referindo que estão agora sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE), aguardando deportação.

Acusações de apoio ao regime iraniano

Afshar, sobrinha de Soleimani, é uma defensora declarada da República Islâmica e foi acusada de fazer propaganda a favor do regime iraniano durante a sua estadia nos EUA, segundo o comunicado do ministério.

A sobrinha celebrou ataques a soldados e instalações militares norte-americanas no Médio Oriente, elogiou o líder supremo do Irão, descreveu os EUA como o "Grande Satã" e manifestou apoio à Guarda , que está classificado como uma organização terrorista, segundo o comunicado.

O documento refere ainda que ela levava uma vida luxuosa em Los Angeles, ao mesmo tempo que era ativa nas redes sociais, onde publicava posições a favor do regime iraniano.

Rubio: "Não toleraremos apoio a regimes anti-americanos"

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sublinhou que a administração dos EUA "não permitirá que o país se torne o lar de cidadãos estrangeiros que apoiam regimes terroristas anti-americanos".

Numa publicação na plataforma X, Rubio afirmou que c"ancelou o estatuto legal de Afshar e da sua filha esta semana", acrescentando que estas "se encontram agora sob a custódia das autoridades de imigração enquanto aguardam a conclusão dos procedimentos de deportação".

Medidas semelhantes afetam outras personalidades

O Departamento de Estado norte-americano referiu que, no início do mês, Rubio também tinha cancelado o estatuto legal de Fatemeh Ardeshir Larijani, filha do antigo Secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, e do seu marido, Seyed Kalantar Motamedi.

Os dois já não se encontram nos Estados Unidos e foram proibidos de entrar em território norte-americano no futuro, afirmou.

Mensagem política num contexto de escalada

A medida surge no contexto de uma escalada de tensão entre Washington e Teerão, com a administração norte-americana a sublinhar que continuará a tomar medidas contra quaisquer indivíduos que considere apoiantes do regime iraniano ou envolvidos nas suas actividades, mesmo dentro dos EUA.

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