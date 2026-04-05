Washington detém e cancela vistos de sobrinhas de Qassem Soleimani

Os Estados Unidos anunciaram a detenção de duas mulheres familiares do falecido general iraniano Qassem Soleimani, numa ação que, segundo o país, faz parte das medidas que visam pessoas associadas ou que apoiam o regime iraniano em território norte-americano.

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Agentes federais prenderam Hamida Soleimani Afshar, sobrinha de Qassem Soleimani, morto num ataque dos EUA no Iraque em 2020, e a sua filha depois de o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ter posto termo ao seu estatuto de residência legal, disse o Departamento de Estado dos EUA, referindo que estão agora sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE), aguardando deportação.

Acusações de apoio ao regime iraniano

Afshar, sobrinha de Soleimani, é uma defensora declarada da República Islâmica e foi acusada de fazer propaganda a favor do regime iraniano durante a sua estadia nos EUA, segundo o comunicado do ministério.

A sobrinha celebrou ataques a soldados e instalações militares norte-americanas no Médio Oriente, elogiou o líder supremo do Irão, descreveu os EUA como o "Grande Satã" e manifestou apoio à Guarda , que está classificado como uma organização terrorista, segundo o comunicado.

O documento refere ainda que ela levava uma vida luxuosa em Los Angeles, ao mesmo tempo que era ativa nas redes sociais, onde publicava posições a favor do regime iraniano.

Rubio: "Não toleraremos apoio a regimes anti-americanos"

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sublinhou que a administração dos EUA "não permitirá que o país se torne o lar de cidadãos estrangeiros que apoiam regimes terroristas anti-americanos".

Numa publicação na plataforma X, Rubio afirmou que c"ancelou o estatuto legal de Afshar e da sua filha esta semana", acrescentando que estas "se encontram agora sob a custódia das autoridades de imigração enquanto aguardam a conclusão dos procedimentos de deportação".

Medidas semelhantes afetam outras personalidades

O Departamento de Estado norte-americano referiu que, no início do mês, Rubio também tinha cancelado o estatuto legal de Fatemeh Ardeshir Larijani, filha do antigo Secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, e do seu marido, Seyed Kalantar Motamedi.

Os dois já não se encontram nos Estados Unidos e foram proibidos de entrar em território norte-americano no futuro, afirmou.

Mensagem política num contexto de escalada

A medida surge no contexto de uma escalada de tensão entre Washington e Teerão, com a administração norte-americana a sublinhar que continuará a tomar medidas contra quaisquer indivíduos que considere apoiantes do regime iraniano ou envolvidos nas suas actividades, mesmo dentro dos EUA.