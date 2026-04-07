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Ataque de drone russo a paragem de autocarro no centro da Ucrânia mata três pessoas e faz 12 feridos

ARQUIVO - Os destroços do que Kiev descreveu como um drone Shahed iraniano abatido perto de Kupiansk, na Ucrânia
ARQUIVO - Os destroços do que Kiev descreveu como um drone Shahed iraniano abatido perto de Kupiansk, na Ucrânia Direitos de autor  Ukrainian military's Strategic Communications Directorate via AP, File
Direitos de autor Ukrainian military's Strategic Communications Directorate via AP, File
De Malek Fouda
Publicado a
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Segundo as autoridades, o drone russo visou deliberadamente um autocarro quando este estava a parar para deixar entrar os passageiros que aguardavam a bordo.

Três pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em Dnipropetrovsk, na região central da Ucrânia, na terça-feira, depois de um drone russo ter atacado uma paragem de autocarro na cidade de Nikopol, na linha da frente.

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O chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, denunciou os ataques numa publicação no seu canal oficial do Telegram.

Segundo Hanzha, o drone tinha como alvo um autocarro quando este estava na paragem para recolher mais passageiros.

"Três pessoas foram mortas e outras 12 ficaram feridas. O inimigo atacou um autocarro urbano com um drone FPV mesmo no centro de Nikopol. Estava a chegar à paragem, havia pessoas a bordo e na paragem", escreveu o responsável.

"Não se tratou de um ataque aleatório. Foi um terror deliberado contra civis, contra pessoas que estavam simplesmente a fazer a sua vida quotidiana", acrescentou Hanzha.

Este é o mais recente de uma série de ataques diurnos crescentes lançados por Moscovo, visando desde zonas civis a infraestruturas energéticas e outras infraestruturas críticas.

Na semana passada, uma barragem de quase 500 mísseis e drones teve como alvo a região de Kiev, matando uma pessoa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, criticou os ataques, acusando o Kremlin de visar deliberadamente os civis.

Os ataques ocorreram depois de Moscovo ter ignorado uma proposta de cessar-fogo ucraniano para o feriado da Páscoa, alegando nunca ter recebido tal pedido.

Nikopol e as povoações vizinhas são regularmente alvo de ataques russos devido à sua proximidade das posições russas.

A cidade, com cerca de 105 mil habitantes antes da invasão total da Rússia no início de 2022, está situada do outro lado do rio Dnipro, em frente à central nuclear de Zaporíjia, que foi ocupada pelas forças de Moscovo desde os primeiros dias da guerra.

Este posicionamento torna-a um alvo fácil para os ataques russos, uma vez que as forças ucranianas não podem muitas vezes abater os ataques que se aproximam devido a uma janela muito curta para interceção ou contra-ataque devido ao perigo de atingir a maior central nuclear da Europa.

Outras fontes • AFP

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