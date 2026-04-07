Três pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em Dnipropetrovsk, na região central da Ucrânia, na terça-feira, depois de um drone russo ter atacado uma paragem de autocarro na cidade de Nikopol, na linha da frente.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, denunciou os ataques numa publicação no seu canal oficial do Telegram.

Segundo Hanzha, o drone tinha como alvo um autocarro quando este estava na paragem para recolher mais passageiros.

"Três pessoas foram mortas e outras 12 ficaram feridas. O inimigo atacou um autocarro urbano com um drone FPV mesmo no centro de Nikopol. Estava a chegar à paragem, havia pessoas a bordo e na paragem", escreveu o responsável.

"Não se tratou de um ataque aleatório. Foi um terror deliberado contra civis, contra pessoas que estavam simplesmente a fazer a sua vida quotidiana", acrescentou Hanzha.

Este é o mais recente de uma série de ataques diurnos crescentes lançados por Moscovo, visando desde zonas civis a infraestruturas energéticas e outras infraestruturas críticas.

Na semana passada, uma barragem de quase 500 mísseis e drones teve como alvo a região de Kiev, matando uma pessoa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, criticou os ataques, acusando o Kremlin de visar deliberadamente os civis.

Os ataques ocorreram depois de Moscovo ter ignorado uma proposta de cessar-fogo ucraniano para o feriado da Páscoa, alegando nunca ter recebido tal pedido.

Nikopol e as povoações vizinhas são regularmente alvo de ataques russos devido à sua proximidade das posições russas.

A cidade, com cerca de 105 mil habitantes antes da invasão total da Rússia no início de 2022, está situada do outro lado do rio Dnipro, em frente à central nuclear de Zaporíjia, que foi ocupada pelas forças de Moscovo desde os primeiros dias da guerra.

Este posicionamento torna-a um alvo fácil para os ataques russos, uma vez que as forças ucranianas não podem muitas vezes abater os ataques que se aproximam devido a uma janela muito curta para interceção ou contra-ataque devido ao perigo de atingir a maior central nuclear da Europa.