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Consequências de um ataque russo à região ucraniana de Jitómir na sexta-feira
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Vídeo. Ucrânia: ataque com mísseis e drones atinge região de Jitomir

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Ataques russos com mísseis e drones atingiram a região ucraniana de Zhytomyr, mataram uma pessoa e feriram dez, destruindo dezenas de casas e edifícios públicos.

A Ucrânia afirmou que um ataque russo com mísseis e drones atingiu, esta sexta-feira, a região de Zhytomyr, a noroeste de Kiev, causando a morte a uma pessoa e ferindo outras dez, enquanto equipas de emergência procuravam entre os escombros e nos bairros danificados.

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As autoridades locais indicaram que 18 casas foram destruídas e que cerca de 100 edifícios residenciais e 55 edifícios públicos ou administrativos ficaram danificados no ataque, integrado numa vaga mais ampla de ataques em todo o país.

O ataque em Zhytomyr fez parte de um bombardeamento mais vasto das forças russas que, segundo a agência Associated Press, provocou pelo menos oito mortos em toda a Ucrânia em 3 de abril. Responsáveis ucranianos afirmam que Moscovo recorre cada vez mais a ataques em plena luz do dia para maximizar a destruição, atingir infraestruturas críticas e espalhar o medo para lá das linhas da frente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, afirmou que quase 500 drones e mísseis foram lançados durante a noite e ao longo de sexta-feira, enquanto se registavam cortes parciais de eletricidade em várias regiões. As equipas de salvamento em Zhytomyr continuavam a remover destroços e a inspecionar edifícios instáveis, enquanto Kiev renovava os apelos a mais sistemas de defesa aérea e a apoio dos aliados ocidentais.

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