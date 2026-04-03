Vídeo. Ucrânia: ataque com mísseis e drones atinge região de Jitomir

A Ucrânia afirmou que um ataque russo com mísseis e drones atingiu, esta sexta-feira, a região de Zhytomyr, a noroeste de Kiev, causando a morte a uma pessoa e ferindo outras dez, enquanto equipas de emergência procuravam entre os escombros e nos bairros danificados.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

As autoridades locais indicaram que 18 casas foram destruídas e que cerca de 100 edifícios residenciais e 55 edifícios públicos ou administrativos ficaram danificados no ataque, integrado numa vaga mais ampla de ataques em todo o país.

O ataque em Zhytomyr fez parte de um bombardeamento mais vasto das forças russas que, segundo a agência Associated Press, provocou pelo menos oito mortos em toda a Ucrânia em 3 de abril. Responsáveis ucranianos afirmam que Moscovo recorre cada vez mais a ataques em plena luz do dia para maximizar a destruição, atingir infraestruturas críticas e espalhar o medo para lá das linhas da frente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, afirmou que quase 500 drones e mísseis foram lançados durante a noite e ao longo de sexta-feira, enquanto se registavam cortes parciais de eletricidade em várias regiões. As equipas de salvamento em Zhytomyr continuavam a remover destroços e a inspecionar edifícios instáveis, enquanto Kiev renovava os apelos a mais sistemas de defesa aérea e a apoio dos aliados ocidentais.