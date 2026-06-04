Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Sri Lanka: dono de lar detido após incêndio que matou 12 pessoas

Agentes da polícia e responsáveis judiciais do Sri Lanka inspecionam um lar de idosos queimado após um incêndio noturno em Anguruwatota, 4 de junho de 2026
Polícia e autoridades judiciais do Sri Lanka inspecionam um lar de idosos carbonizado após um incêndio durante a noite em Anguruwatota, 4 de junho de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A polícia indicou que os primeiros testemunhos apontam para que o incêndio tenha começado numa arrecadação onde estavam empilhados dezenas de colchões.

O proprietário de um lar de idosos que funcionava ilegalmente no Sri Lanka ficou em prisão preventiva esta quinta-feira, um dia depois de um incêndio ter matado 12 residentes e ferido outras seis pessoas, informaram as autoridades.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Isuru Anushka, responsável pelo lar Maupiya Sewana, situado a sul da capital, Colombo, foi detido até 11 de junho, enquanto prossegue a investigação ao incêndio de quarta-feira, um dos mais mortíferos na ilha em décadas.

Num inquérito dirigido por um magistrado, as autoridades explicaram que a instituição não estava autorizada a funcionar como lar de idosos e não cumpria os padrões mínimos definidos pelos reguladores.

"As autoridades policiais foram instruídas a investigar eventuais violações das normas que regem os cuidados a idosos", disse um agente aos jornalistas, à saída de uma audiência preliminar.

O inquérito apurou ainda que 11 residentes morreram carbonizados no local, enquanto a 12.ª vítima acabou por morrer num hospital local devido à gravidade das queimaduras.

Polícia do Sri Lanca inspeciona lar de idosos carbonizado após incêndio durante a noite em Anguruwatota, 4 de junho de 2026
Polícia do Sri Lanca inspeciona lar de idosos carbonizado após incêndio durante a noite em Anguruwatota, 4 de junho de 2026 AP Photo

Outras seis pessoas conseguiram escapar, mas sofreram complicações provocadas pela inalação de fumo.

Peritos forenses vasculharam os destroços do edifício de um só piso e descobriram sete corpos carbonizados na manhã de quinta-feira, elevando o balanço de mortos para 12, a partir dos cinco inicialmente registados na quarta-feira.

Um fotógrafo da agência noticiosa AFP relatou ter visto na quinta-feira o proprietário algemado a ser conduzido ao local, enquanto a polícia ouvia sobreviventes e vizinhos.

Além de residentes idosos, as instalações acolhiam também jovens com problemas de saúde mental.

Related

A vítima mais jovem era um rapaz de 17 anos, indicou a polícia.

Segundo as autoridades, os primeiros testemunhos apontam para que o incêndio tenha começado numa arrecadação onde se encontravam dezenas de colchões empilhados.

O porta-voz da polícia, Frederick Wootler, afirmou que 51 residentes e membros do pessoal resgatados na quarta-feira foram transferidos para uma escola pública nas proximidades.

Outras fontes • AFP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Sri Lanka elimina taxas de visto para turistas de mais de 40 países

Homem acusado de levar bomba na bagagem de mão para aeroporto da Califórnia

Sri Lanka: dono de lar detido após incêndio que matou 12 pessoas