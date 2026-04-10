Há semanas que os alemães acompanham o destino de Timmy - a baleia que continuou a nadar ao largo da costa do Báltico, encalhou em bancos de areia e está agora ao largo da ilha de Poel.

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Os especialistas já não acreditam que a baleia tenha grandes hipóteses de sobreviver e as tentativas de salvamento também foram abandonadas.

De acordo com os especialistas, só iriam causar mais stress à baleia e não aumentariam as suas hipóteses de sobrevivência.

Na terça-feira, os peritos do Museu Oceanográfico Alemão e do Instituto de Investigação da Vida Selvagem Terrestre e Aquática, juntamente com o ministro do Ambiente de Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD) fizeram um comunicado conjunto a anunciar que o animal não teria grandes chances e que iria morrer.

De acordo com o Welt, um painel internacional de especialistas em investigação de baleias também declarou que seria melhor deixar o animal morrer com o mínimo de perturbação possível.

A zona onde a baleia se encontra atualmente - ao largo da ilha de Poel - foi isolada numa vasta área para garantir a Timmy paz e sossego nas suas últimas horas. Uma e outra vez, ela dá-se a conhecer com uma fonte de água. Isto significa que ainda está a respirar.

A baleia pode ter até três dias de vida, de acordo com uma estimativa conservadora da especialista do WDC, Bianca König, citada pelo Frankfurter Rundschau. Se a baleia não respirar durante mais de uma hora, presume-se que está morta.

Atualmente, discute-se se, desde o início, foi tomada a medida errada. Há dúvidas sobre as avaliações iniciais do estado de saúde do animal e as medidas tomadas na altura.

Baleia Timmy no Mar Báltico: uma crónica da tragédia

A baleia foi avistada pela primeira vez no porto de Wismar a 3 de março de 2026. Tinha ficado enredada numa rede. Os peritos da organização de conservação marinha Sea Sheperd suspeitaram que a baleia-de-bossa tinha entrado na Baía de Lübeck através do Mar do Norte. A baleia foi libertada, mas mais tarde regressou à baía de Wismar.

A 23 de março de 2026, a baleia encalhou num banco de areia ao largo de Timmendorfer Strand. Devido ao baixo nível da água, não foi possível nadar mais.

Desde então, as tentativas de salvamento falharam várias vezes. Mesmo quando a baleia foi capaz de nadar de volta para a baía, e até desapareceu por um curto período de tempo, voltou repetidamente para os bancos de areia.

A baleia está agora ao largo da ilha de Poel desde 9 de abril de 2026. Não se registaram mais tentativas de salvamento.

O município de Poel envolveu-se no debate sobre o animal na quinta-feira. "Compreendemos que as pessoas simpatizam com o destino da baleia jubarte encalhada no Kirchsee", explicou a autarca Gabriele Richter, que não é do partido, num comunicado de imprensa publicado no Facebook.

A autarca distanciou-se expressamente das pessoas que, "sem qualquer qualificação profissional, acusam as autoridades responsáveis de um comportamento deliberado e criminoso em detrimento da baleia ou fazem mesmo ameaças de morte contra indivíduos", continuou.

No entanto, como uma comunidade nas imediações, ela também enfatizou que era importante deixar o animal descansar.

A culpa pelo destino da baleia é de um influenciador?

Quando, inicialmente, a baleia parecia ter desaparecido na manhã de 27 de março, ainda havia esperança. "Essa era a grande hipótese de a baleia chegar ao Mar do Norte", disse Sven Partheil-Böhnke, presidente da Câmara de Timmendorfer Strand, ao t-online.

De acordo com o relatório, alguém que tinha sido aclamado como herói por muitos, tinha estragado tudo naquelas horas. O autarca acusou o biólogo marinho Robert Marc Lehmann.

A autarquia pediu ajuda a Lehmann que mergulhou até à baleia e teve contacto direto com o animal.

O presidente da Câmara, Partheil-Böhnke, disse hoje ao t-online que se deixou enganar e induzir em erro por Lehmann e acusa-o de ter dado prioridade ao selfie stick.

Robert Marc Lehmann afirma ser um biólogo marinho, influenciador e ativista ambiental.

Em 2015, foi galardoado com o título de "Fotógrafo da Vida Selvagem" do ano e produz conteúdos de entretenimento sobre o tema da conservação da natureza para o YouTube.

As tentativas de salvamento da baleia Timmy foram interrompidas. Robert Marc Lehmann é criticado. (c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Robert Marc Lehmann rejeita as críticas do presidente da Câmara e explica que foi mal recebido no local e que foi acusado de "autopromoção".

Numa conferência de imprensa realizada na terça-feira (7 de abril), o ministro do Ambiente Backhaus explicou que o envolvimento de Lehmann em Niendorf tinha atrasado o salvamento em cerca de três quartos de dia. O conflito público transforma o destino da baleia numa questão política.

Lehmann tem apelado repetidamente a uma ação mais rápida e criticado a lentidão do processo de decisão entre os comités de peritos e os políticos.

Segundo informações da Focus , os voluntários terão recebido ameaças de morte, alimentadas pelos contributos de Lehmann.

O jornal Bild também acusa Lehmann de ter alterado partes da sua biografia e questiona as suas qualificações.

O biólogo marinho desativou as suas contas nas redes sociais e a página da sua organização "Mission Earth" limita-se a afirmar que Lehmann está "atualmente numa missão que exige a sua total concentração" e que as contas foram deliberadamente desativadas. Não foram fornecidos mais pormenores.