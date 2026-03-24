Vídeo. Alemanha: desaparece esperança ao tentarem salvar baleia-jubarte encalhada no Báltico

Equipas de salvamento no norte da Alemanha procuram desencalhar uma baleia-corcunda presa em águas pouco profundas no mar Báltico.

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Especialistas reuniram-se na manhã de terça-feira na praia de Timmendorfer Strand para encontrar forma de deslocar o mamífero, com cerca de 10 metros de comprimento, depois de a maré alta, por volta da meia-noite, não ter sido suficiente para o animal voltar a nadar pelos próprios meios, noticiou a agência alemã dpa.

Tentativas anteriores de resgate, na tarde de segunda-feira, com barcos da polícia, botes insufláveis e o apoio de drones dos bombeiros a orientar a operação, também não tiveram sucesso.

"O problema é que a água à volta da baleia é aqui muito pouco profunda. A zona à frente da baleia é ainda mais rasa do que a zona atrás dela", explicou a doutora Stephanie Groß, investigadora no Instituto de Investigação em Fauna Terrestre e Aquática.

Os especialistas partem do princípio de que se trata de um macho jovem, já que os machos, ao contrário das fêmeas, tendem a migrar.

Ainda não se sabia ao certo por que razão a baleia encalhou, mas as equipas de salvamento encontraram partes de uma rede de pesca enroladas em volta do corpo do animal, que conseguiram cortar.