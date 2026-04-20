As Forças Armadas Israelitas (IDF) confirmaram a autenticidade de uma imagem que apareceu nas redes sociais, mostrando um soldado israelita no sul do Líbano a profanar uma estátua de Jesus Cristo, e afirmaram que a imagem mostra um dos seus soldados.

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"Após a conclusão de uma investigação inicial sobre uma fotografia publicada hoje, que mostra um soldado das FDI a ferir um símbolo cristão, foi determinado que a fotografia retrata um soldado das FDI a atuar no sul do Líbano", afirmou as FDI na sua conta oficial X.

O soldado israelita parece estar a usar uma marreta, golpeando a cabeça da estátua de Jesus crucificado, que caiu da cruz.

Os meios de comunicação social árabes informaram que a estátua se encontrava na aldeia cristã de Debl, no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel.

O exército israelita afirmou estar a tratar o incidente com "grande seriedade", acrescentando que "o comportamento do soldado foi completamente contrário aos valores que se esperam dos seus soldados".

O incidente está a ser investigado pelo Comando do Norte e está a ser "resolvido através da cadeia de comando", acrescentaram os militares.

A conta disse que "medidas apropriadas serão tomadas contra os envolvidos", mas não deu detalhes.

O exército israelita afirmou que estava a trabalhar com a população local para "devolver a estátua ao seu lugar".

O Líbano foi arrastado para a guerra do Médio Oriente no início de março, quando o grupo Hezbollah, apoiado por Teerão, disparou mísseis contra Israel em apoio ao Irão.

Israel respondeu com ataques maciços em todo o país e uma invasão do sul.

As tropas israelitas permanecem na zona apesar de uma trégua entre os dois países que entrou em vigor na sexta-feira.