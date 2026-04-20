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Exército israelita confirma que um soldado seu profanou uma estátua de Jesus Cristo no Líbano

Foto de ilustração
Foto de ilustração Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Alexei Doval com AFP
Publicado a Últimas notícias
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O exército israelita confirmou que o seu soldado atingiu uma estátua de Jesus Cristo no Líbano com uma marreta e prometeu investigar o assunto.

As Forças Armadas Israelitas (IDF) confirmaram a autenticidade de uma imagem que apareceu nas redes sociais, mostrando um soldado israelita no sul do Líbano a profanar uma estátua de Jesus Cristo, e afirmaram que a imagem mostra um dos seus soldados.

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"Após a conclusão de uma investigação inicial sobre uma fotografia publicada hoje, que mostra um soldado das FDI a ferir um símbolo cristão, foi determinado que a fotografia retrata um soldado das FDI a atuar no sul do Líbano", afirmou as FDI na sua conta oficial X.

O soldado israelita parece estar a usar uma marreta, golpeando a cabeça da estátua de Jesus crucificado, que caiu da cruz.

Os meios de comunicação social árabes informaram que a estátua se encontrava na aldeia cristã de Debl, no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel.

O exército israelita afirmou estar a tratar o incidente com "grande seriedade", acrescentando que "o comportamento do soldado foi completamente contrário aos valores que se esperam dos seus soldados".

O incidente está a ser investigado pelo Comando do Norte e está a ser "resolvido através da cadeia de comando", acrescentaram os militares.

A conta disse que "medidas apropriadas serão tomadas contra os envolvidos", mas não deu detalhes.

O exército israelita afirmou que estava a trabalhar com a população local para "devolver a estátua ao seu lugar".

O Líbano foi arrastado para a guerra do Médio Oriente no início de março, quando o grupo Hezbollah, apoiado por Teerão, disparou mísseis contra Israel em apoio ao Irão.

Israel respondeu com ataques maciços em todo o país e uma invasão do sul.

As tropas israelitas permanecem na zona apesar de uma trégua entre os dois países que entrou em vigor na sexta-feira.

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