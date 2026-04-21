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Irão enforca homem acusado de ligações a Israel e de incendiar mesquita durante protestos

AmirAli Mirjafari no tribunal
AmirAli Mirjafari no tribunal Direitos de autor  Mizan News Agency
Direitos de autor Mizan News Agency
De Babak Kamiar
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O Irão executou Amirali Mirjafari por alegadamente ter conspirado para incendiar uma mesquita de Teerão e por ter colaborado com Israel e com os EUA, numa altura em que os grupos de defesa dos direitos humanos denunciam o aumento das execuções.

O Irão executou na terça-feira um homem condenado por ter ajudado a incendiar uma importante mesquita em Teerão e por ter colaborado com Israel e com os EUA durante os protestos que antecederam a guerra, informou o poder judicial do regime de Teerão.

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O homem, identificado como Amirali Mirjafari, foi condenado à morte na terça-feira, depois de a sua sentença ter sido confirmada pelo Supremo Tribunal, de acordo com a Mizan, a agência noticiosa do sistema judicial.

Mirjafari, acusado de ser "um dos elementos armados que colaboraram com o inimigo e que tentaram incendiar a Grande Mesquita de Gholhak e era o líder da rede anti-segurança da Mossad", foi enforcado na terça-feira de manhã, informou a Mizan.

Segundo a Mizan, o incidente ocorreu durante os protestos que eclodiram no Irão no final de dezembro devido ao aumento do custo de vida, antes de evoluírem para manifestações anti-governamentais a nível nacional, que atingiram o seu auge a 8 e 9 de janeiro.

De acordo com informações oficiais, Mirjafari confessou, após a sua detenção, ter participado nos protestos de janeiro, danificado propriedade pública e efetuando ataques incendiários com garrafas cheias de gasolina.

No entanto, grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional, têm manifestado repetidamente a sua preocupação quanto à utilização de confissões obtidas sob coação no sistema judicial iraniano.

Outros relatórios apontam para um aumento acentuado das execuções. A Relatora Especial das Nações Unidas para os direitos humanos no Irão, Mai Sato, afirmou num relatório publicado a 9 de março que pelo menos 100 pessoas foram executadas só em janeiro de 2026.

As organizações de defesa dos direitos humanos alertaram para o facto de muitos mais manifestantes poderem estar a enfrentar a pena capital, embora seja difícil verificar os números de forma exaustiva.

O chefe do poder judicial iraniano, Gholamhossein Mohseni Ejei, apelou a uma aplicação mais rápida das sentenças contra os acusados de envolvimento na agitação ou de alegada colaboração com adversários estrangeiros, incluindo Israel e os Estados Unidos.

Ejei disse anteriormente que penas como "confisco de bens e execução" deveriam ser aplicadas mais rapidamente, descrevendo a situação como uma "guerra em grande escala" contra o país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e funcionários da Casa Branca afirmaram publicamente que o Irão suspendeu ou cancelou a execução de cerca de 800 pessoas em janeiro.

No entanto, relatórios independentes e relatos de grupos de defesa dos direitos humanos não corroboraram uma pausa clara e verificável a essa escala.

Entretanto, grupos de defesa dos direitos humanos referem que Teerão acelerou a execução de prisioneiros políticos desde o início da guerra que envolve o Irão, os Estados Unidos e Israel, incluindo manifestantes e alegados membros da oposição, no meio de um apagão contínuo da Internet.

Os grupos de defesa dos direitos humanos alertam também para o facto de poderem estar iminentes novas execuções, incluindo a de Bita Hemmati, que se crê ser uma das primeiras manifestantes conhecidas a enfrentar a pena de morte no âmbito dos distúrbios de janeiro.

O Irão está em guerra com os Estados Unidos e Israel desde 28 de fevereiro. Desde 8 de abril, está em vigor um frágil cessar-fogo de duas semanas.

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