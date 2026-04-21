Há muito que Moscovo distorce sistematicamente as estatísticas económicas, numa tentativa de convencer o Ocidente, em geral, e os aliados da Ucrânia, em particular, de que a economia russa está a resistir ao peso das sanções e das despesas militares. Foi o que afirmou, numa entrevista ao Financial Times , Thomas Nilsson, chefe dos serviços de informações militares da Suécia, referindo-se aos dados obtidos pela sua agência.

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Inflação e défice: mais elevados na realidade do que no papel

Segundo Nilsson, a taxa de inflação real na Rússia está mais próxima da taxa de juro de referência de 15% do que da estimativa oficial do Banco Central russo de 5,86%. A Suécia concorda com uma avaliação recente do Serviço Federal de Informações da Alemanha (BND), que informou que a Rússia está a subestimar a dimensão do défice orçamental em cerca de 30 mil milhões de dólares.

"Recessão ou choque a longo prazo"

Numa entrevista ao FT, o chefe dos serviços de informações militares da Suécia diz que a economia russa não foi ajudada pela subida dos preços do petróleo, em pleno conflito no Médio Oriente. Segundo ele, Moscovo precisa que o barril de petróleo dos Urais custe 100 dólares durante um ano para cobrir o défice orçamental e ainda mais tempo para resolver outros problemas económicos.

A economia russa só pode entrar num de dois cenários: uma recessão a longo prazo ou um choque. Em qualquer dos casos, continuará numa trajetória descendente em direção à catástrofe financeira. Thomas Nilsson Chefe dos serviços secretos militares da Suécia

"A economia russa só pode entrar num de dois cenários: uma recessão a longo prazo ou um choque", diz Nilsson. - "Em qualquer dos casos, continuará numa trajetória descendente rumo à catástrofe financeira".

Segundo ele, a Rússia está agora a "viver endividada" e Estocolmo registou indicadores financeiros que podem apontar para uma crise bancária iminente. Nilsson não explicou de que indicadores estamos a falar.

A Suécia está a pressionar ativamente para que o próximo pacote de sanções contra a Rússia seja introduzido mais cedo. Um adiamento desta medida é seria "um fracasso para a Europa", segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros do país, Maria Malmer Stenergard.

"Nem tudo é assim tão mau"

Nem todos partilham a avaliação que a Suécia faz do estado da economia russa, escreve o Financial Times. Os cálculos internacionais coincidem, em grande medida, com a previsão do Banco Central russo de que a inflação abrandará para cerca de 5% até ao final deste ano_._ O FMI, no seu relatório de abril, aponta para 5,6%.

Numa recente reunião governamental sobre questões económicas, Vladimir Putin também reconheceu a dinâmica negativa. Referiu que se trata de "tendências geralmente esperadas" e deu instruções ao Conselho de Ministros para as ultrapassar e estimular o crescimento. O próprio presidente russo associou a recessão "ao calendário, ao clima, aos chamados fatores sazonais" do período de inverno, referindo-se à opinião de peritos. Com a ressalva de que "longe de ser a única razão", isso determina "os negócios, a atividade de investimento no país".

Nada a ver com a guerra?

Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, dizem os especialistas independentes do Kremlin, Moscovo tem-se apoiado no complexo militar-industrial, sacrificando efetivamente a economia civil. Ao mesmo tempo, na esfera pública, nem Putin, nem os ministros relevantes, nem os agentes económicos relacionam as dificuldades encontradas com a guerra na Ucrânia e as sanções, referindo-se a fatores "macroeconómicos" e "sazonais". Ao mesmo tempo, o ministro do Desenvolvimento Económico, Maxim Reshetnikov, admitiu abertamente que os recursos da economia estão "em grande parte esgotados", enquanto o diretor-geral do Sberbank, Mikhail Matovnikov, afirmou que a economia "não está apenas a abrandar, já está a cair" e alertou para uma onda de incumprimentos de empréstimos.

Por seu lado, Nilsson prevê que, se os preços do petróleo estabilizarem e houver tréguas no Médio Oriente, a Rússia corre o risco de ter novas dificuldades em financiar os combates na Ucrânia. O modelo económico atual não lhe permite compensar a perda de equipamento na frente de combate e a maioria das indústrias de defesa russas, com exceção da produção de drones, continua a não ser rentável, está infestada de corrupção e depende de empréstimos estatais.