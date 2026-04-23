Os responsáveis desportivos e governamentais italianos rejeitaram categoricamente a proposta de um enviado dos EUA para substituir o Irão na Copa do Mundo de 2026 pela seleção italiana.

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“Não é correto. A qualificação conquista-se em campo”, afirmou o ministro do Desporto, Andrea Abodi, acrescentando que, na sua opinião, tal alteração por parte da FIFA “não é possível”.

“Eu ficaria ofendido. É preciso merecê-lo para ir ao Mundial”, declarou o presidente do Comité Olímpico Nacional da Itália, Luciano Buonfiglio, enquanto o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, afirmou: “Eu ficaria envergonhado.”

Os comentários surgem depois de o enviado especial dos EUA, Paolo Zampolli, ter afirmado que pediu à FIFA para substituir o Irão pela Itália no próximo Mundial deste verão, apesar de a Itália não se ter qualificado.

“Confirmo que sugeri a Trump e ao (presidente da FIFA, Gianni) Infantino que a Itália substituísse o Irão no Mundial”, afirmou Zampolli ao FT.

“Sou italiano de nascimento e seria um sonho ver a Azzurri num torneio organizado pelos EUA. Com quatro títulos, a seleção tem o currículo necessário para justificar a sua inclusão”, acrescentou.

O troféu do Campeonato do Mundo da FIFA refletido em diferentes espelhos durante uma exposição em Buenos Aires, 20 de fevereiro de 2026 AP Photo

Itália ficou de fora do Campeonato do Mundo pela terceira vez consecutiva, depois de ter perdido a final do play-off de qualificação para a Bósnia e Herzegovina nos penáltis.

A participação do Irão no Campeonato do Mundo foi posta em causa pela guerra que eclodiu a 28 de fevereiro.

A FIFA recusou-se a comentar o pedido de Zampolli, referindo-se antes à declaração de Infantino de que a equipa iraniana participará "de certeza".

"Esperamos que nessa altura a situação seja... pacífica. Isso ajudaria sem dúvida. Mas o Irão tem de vir se quiser representar o seu povo", disse Infantino na semana passada.

"Qualificaram-se e, na verdade, são também uma boa equipa. Eles querem mesmo jogar e devem jogar. O desporto deve estar fora da política".

Durante o jogo amigável do Irão contra a Costa Rica na Turquia no mês passado, Infantino afirmou que o Irão estará no Campeonato do Mundo e que jogará "onde é suposto estar, de acordo com o sorteio".

A federação iraniana de futebol (FFIRI) tinha dito em abril que estava a "negociar" com a FIFA a transferência dos jogos do país no Campeonato do Mundo dos Estados Unidos para o México.

Na quarta-feira, um porta-voz do governo iraniano disse que a equipa nacional masculina está a preparar-se para uma "participação orgulhosa e bem sucedida" nos seus jogos do Campeonato do Mundo nos EUA.

"O Ministério da Juventude e dos Desportos anunciou que a nossa seleção nacional de futebol está totalmente preparada para participar no Campeonato do Mundo de 2026 nos EUA, por ordem do ministro", disse o porta-voz do governo Fatemeh Mohejerani à televisão estatal.

A equipa deverá chegar ao seu campo de treino no Arizona o mais tardar a 10 de junho, pelo menos cinco dias antes do seu primeiro jogo, tal como exigido pelas regras do Campeonato do Mundo da FIFA.

Paolo Zampolli, ao centro, caminha no tapete vermelho depois de chegar ao Aeroporto Internacional Ferenc Liszt de Budapeste, em Budapeste, 7 de abril de 2026 AP Photo

Zampolli é uma celebridade ítalo-americana, empresário e antigo agente de modelos que afirma ter apresentado Trump à sua mulher Melania.

Nem a Casa Branca, nem as federações de futebol italiana ou iraniana responderam aos pedidos de comentário.

Poderia a Itália substituir o Irão no torneio?

A resposta é sim e não.

De acordo com as regras da FIFA, o organismo dirigente tem "total liberdade" para selecionar uma equipa de substituição em caso de desistência ou exclusão.

Se o Irão, que se qualificou para o Campeonato do Mundo por mérito próprio, se retirasse, isso criaria outra questão, com a FIFA a tentar substituí-lo por outra equipa da Ásia para manter o equilíbrio continental.

Uma opção seria substituir o Irão pela equipa nacional mais bem classificada que não se conseguiu qualificar. De acordo com a atual classificação oficial, seria a Itália, 12ª classificada.

Gianluca Mancini, da Itália, à esquerda, e Edin Dzeko, da Bósnia, disputam a bola durante o jogo de futebol entre a Bósnia e a Itália, em Zenica, 31 de maio de 2009, na final do play-off de qualificação para o Campeonato do Mundo. AP Photo

A sugestão terá sido parte de um esforço para reparar os laços entre Trump e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, depois de o presidente dos EUA a ter apelidado de "inaceitável" e de falta de "coragem" por não apoiar a guerra contra o Irão.

A inesperada rutura pública entre os dois líderes, que cultivaram uma das mais estreitas relações transatlânticas durante o ano passado, eclodiu depois de Trump ter criticado o pontífice pela sua posição contra a guerra no Irão.

"Pensei que ela tinha coragem, mas enganei-me", disse Trump ao jornal italiano Corriere della Sera na passada terça-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, durante a cimeira em Sharm El Sheikh, 13 de outubro de 2025 Euronews

Meloni defendeu o Santo Padre da Igreja Católica, classificando as críticas de Trump ao Papa como "inaceitáveis".

"O Papa é o chefe da Igreja Católica e é correto e normal que ele apele à paz e condene todas as formas de guerra", afirmou Meloni.

Acrescentou ainda que não se sentiria confortável a viver numa sociedade onde "os líderes religiosos fazem o que os políticos lhes mandam".

Trump ripostou, dizendo ao diário italiano: "Ela é inaceitável porque não se importa que o Irão tenha uma arma nuclear e que faça explodir a Itália em dois minutos se tiver oportunidade".

Trump já tinha chamado a Meloni "um dos verdadeiros líderes do mundo" e "cheio de energia, fantástico", enquanto Meloni disse que ela era capaz de falar com ele "francamente, mesmo quando discordamos".