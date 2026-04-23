Secretário da Marinha dos EUA deixa cargo em plena guerra com o Irão

O Pentágono anunciou na quarta-feira que o secretário da Marinha, John Phelan, abandonou o seu cargo, tornando-se assim o mais recente alto funcionário da Defesa dos Estados Unidos a abandonar o cargo ou a ser despedido.

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A notícia foi anunciada no final da tarde de quarta-feira numa publicação no X pelo porta-voz do Pentágono e assistente do secretário da Defesa, Sean Parnell, que disse que o Departamento de Defesa dos EUA "deseja-lhe felicidades nos seus futuros empreendimentos".

Não foi dada qualquer razão para a saída inesperada do mais alto funcionário civil da Marinha, numa altura em que os serviços marítimos impuseram um bloqueio aos portos iranianos e têm como alvo navios ligados a Teerão em todo o mundo, durante um ténue cessar-fogo na guerra.

Após a partida de Phelan, o cargo será ocupado interinamente pelo subsecretário da Marinha, Hung Cao, um veterano da Marinha com 25 anos de combate que concorreu, sem sucesso, ao Senado e à Câmara dos Representantes da Virgínia.

O anúncio assinala a última de uma série de mudanças nas chefias de topo do Pentágono, ocorridas poucas semanas depois de o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ter demitido o oficial superior do Exército, o General Randy George.

Hegseth também despediu vários outros generais, almirantes e líderes da defesa desde que assumiu o cargo no ano passado.

A remodelação começou em fevereiro de 2025, quando Hegseth demitiu líderes militares, incluindo a Almirante Lisa Franchetti, a oficial de alta patente da Marinha, e o General Jim Slife, o segundo em comando da Força Aérea.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também demitiu o general Charles "CQ" Brown Jr. do cargo de presidente do Estado-Maior Conjunto.

Phelan parte numa altura de grande atividade para a Marinha. A administração Trump afirma que todas as forças armadas estão preparadas para retomar as operações de combate contra o Irão, caso o cessar-fogo termine.

Partida repentina

Phelan não prestou serviço militar nem desempenhou funções de chefia civil no serviço militar.

De acordo com a sua biografia, o principal contacto de Phelan com as forças armadas foi através de um cargo de consultor que ocupou na Spirit of America, uma organização sem fins lucrativos que apoiava a defesa da Ucrânia e de Taiwan.

Foi um dos principais doadores da campanha de Trump e fundou a empresa de investimento privado Rugger Management LLC.

Na terça-feira, Phelan dirigiu-se a uma grande multidão de marinheiros e profissionais da indústria na conferência anual da Marinha dos EUA em Washington e falou com os jornalistas sobre a sua agenda, representando o quão repentina foi a sua demissão.

Também recebeu os líderes da Comissão de Serviços Armados da Câmara dos Representantes para discutir o pedido de orçamento da Marinha e os esforços para construir mais navios, de acordo com uma publicação do seu gabinete nas redes sociais.

ARQUIVO - Hung Cao fala durante a Convenção Nacional Republicana, 16 de julho de 2024, em Milwaukee Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

O secretário interino Cao, que concorreu a uma candidatura fracassada ao Senado dos EUA na Virgínia para tentar destituir o senador democrata Tim Kaine em 2024, teve o endosso de Trump nas lotadas primárias republicanas e fez um discurso na Convenção Nacional Republicana de 2024.

Durante o seu único debate com Kaine, Cao criticou os mandatos de vacinação contra a COVID-19 para os membros do serviço e os esforços de diversidade, equidade e inclusão dos militares. Também expressou sua oposição à ajuda à Ucrânia quando concorreu ao Congresso na Virgínia em 2022.

"O meu coração está com o povo ucraniano, mas agora estamos a pedir emprestados 55 mil milhões à China para pagar a guerra na Ucrânia. Não só isso, estamos a esgotar as nossas reservas estratégicas nacionais", disse Cao.

Desde que se tornou subsecretário da Marinha, Cao tem defendido o regresso ao serviço dos militares que recusaram a cumprir a obrigatoriedade de vacinação contra a COVID-19 imposta durante a administração Biden.