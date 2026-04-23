Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Secretário da Marinha dos EUA deixa cargo em plena guerra com o Irão

ARQUIVO: O Secretário da Marinha John Phelan discursa durante a 4ª Cimeira Anual de Defesa do Nordeste de Indiana na Universidade Purdue de Fort Wayne, 12 de novembro de 2025
ARQUIVO: O Secretário da Marinha John Phelan discursa durante a 4ª Cimeira Anual de Defesa do Nordeste de Indiana na Universidade Purdue de Fort Wayne, 12 de novembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Malek Fouda
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A reestruturação do Pentágono continua com a saída repentina do secretário da Marinha dos EUA, John Phelan, em plena guerra com o Irão, tendo o veterano de combate Hung Cao, apoiado por Trump, assumido o cargo temporariamente.

O Pentágono anunciou na quarta-feira que o secretário da Marinha, John Phelan, abandonou o seu cargo, tornando-se assim o mais recente alto funcionário da Defesa dos Estados Unidos a abandonar o cargo ou a ser despedido.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A notícia foi anunciada no final da tarde de quarta-feira numa publicação no X pelo porta-voz do Pentágono e assistente do secretário da Defesa, Sean Parnell, que disse que o Departamento de Defesa dos EUA "deseja-lhe felicidades nos seus futuros empreendimentos".

Não foi dada qualquer razão para a saída inesperada do mais alto funcionário civil da Marinha, numa altura em que os serviços marítimos impuseram um bloqueio aos portos iranianos e têm como alvo navios ligados a Teerão em todo o mundo, durante um ténue cessar-fogo na guerra.

Após a partida de Phelan, o cargo será ocupado interinamente pelo subsecretário da Marinha, Hung Cao, um veterano da Marinha com 25 anos de combate que concorreu, sem sucesso, ao Senado e à Câmara dos Representantes da Virgínia.

O anúncio assinala a última de uma série de mudanças nas chefias de topo do Pentágono, ocorridas poucas semanas depois de o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ter demitido o oficial superior do Exército, o General Randy George.

Hegseth também despediu vários outros generais, almirantes e líderes da defesa desde que assumiu o cargo no ano passado.

A remodelação começou em fevereiro de 2025, quando Hegseth demitiu líderes militares, incluindo a Almirante Lisa Franchetti, a oficial de alta patente da Marinha, e o General Jim Slife, o segundo em comando da Força Aérea.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também demitiu o general Charles "CQ" Brown Jr. do cargo de presidente do Estado-Maior Conjunto.

Phelan parte numa altura de grande atividade para a Marinha. A administração Trump afirma que todas as forças armadas estão preparadas para retomar as operações de combate contra o Irão, caso o cessar-fogo termine.

Partida repentina

Phelan não prestou serviço militar nem desempenhou funções de chefia civil no serviço militar.

De acordo com a sua biografia, o principal contacto de Phelan com as forças armadas foi através de um cargo de consultor que ocupou na Spirit of America, uma organização sem fins lucrativos que apoiava a defesa da Ucrânia e de Taiwan.

Foi um dos principais doadores da campanha de Trump e fundou a empresa de investimento privado Rugger Management LLC.

Na terça-feira, Phelan dirigiu-se a uma grande multidão de marinheiros e profissionais da indústria na conferência anual da Marinha dos EUA em Washington e falou com os jornalistas sobre a sua agenda, representando o quão repentina foi a sua demissão.

Também recebeu os líderes da Comissão de Serviços Armados da Câmara dos Representantes para discutir o pedido de orçamento da Marinha e os esforços para construir mais navios, de acordo com uma publicação do seu gabinete nas redes sociais.

ARQUIVO - Hung Cao fala durante a Convenção Nacional Republicana, 16 de julho de 2024, em Milwaukee
ARQUIVO - Hung Cao fala durante a Convenção Nacional Republicana, 16 de julho de 2024, em Milwaukee Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

O secretário interino Cao, que concorreu a uma candidatura fracassada ao Senado dos EUA na Virgínia para tentar destituir o senador democrata Tim Kaine em 2024, teve o endosso de Trump nas lotadas primárias republicanas e fez um discurso na Convenção Nacional Republicana de 2024.

Durante o seu único debate com Kaine, Cao criticou os mandatos de vacinação contra a COVID-19 para os membros do serviço e os esforços de diversidade, equidade e inclusão dos militares. Também expressou sua oposição à ajuda à Ucrânia quando concorreu ao Congresso na Virgínia em 2022.

"O meu coração está com o povo ucraniano, mas agora estamos a pedir emprestados 55 mil milhões à China para pagar a guerra na Ucrânia. Não só isso, estamos a esgotar as nossas reservas estratégicas nacionais", disse Cao.

Desde que se tornou subsecretário da Marinha, Cao tem defendido o regresso ao serviço dos militares que recusaram a cumprir a obrigatoriedade de vacinação contra a COVID-19 imposta durante a administração Biden.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Diplomacia num impasse: Irão dispara contra três navios no Estreito de Ormuz e EUA mantêm bloqueio

Secretário da Marinha dos EUA deixa cargo em plena guerra com o Irão

"Sinistro": FBI investiga ligação entre cientistas mortos e desaparecidos e inclui físico português