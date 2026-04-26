Líderes mundiais reagem ao tiroteio no jantar na Casa Branca

Para além de condenarem o ataque, muitos líderes elogiaram os serviços secretos, a polícia e as equipas de intervenção dos EUA, que garantiram a segurança dos convidados. Um agente foi baleado, mas estava protegido por um colete à prova de bala e encontra-se em "boas condições", disse Trump.
Os líderes mundiais expressaram o seu choque depois de um homem armado ter atacado o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca num hotel em Washington, com muitos a centrarem-se na mensagem de que a violência não tem lugar numa democracia.
O suspeito dos disparos, identificado como Cole Tomas Allen,tinha em sua posse uma caçadeira, uma pistola e várias facas quando invadiu o átrio do hotel. Passou a correr pelas barricadas de segurança, mas os agentes dos serviços secretos foram rápidos a correr atrás dele, a agarrá-lo e a detê-lo.
O presidente dos EUA, Donald Trump, a primeira dama, Melania Trump, e o vice-presidente, JD Vance, foram imediatamente retirados do palco quando foram disparados tiros no interior do hotel Hilton, onde decorria o jantar.
Um agente foi atingido, mas estava protegido por um colete à prova de bala. Trump disse que falou com o agente e confirmou que este se encontra em boas condições.
"Não há lugar para a violência na democracia", dizem líderes
"A violência não tem lugar na política, nunca", escreveu a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, no X, aplaudindo a resposta rápida da polícia e das equipas de intervenção para garantir a segurança dos convidados.
A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, expressou o seu alívio "pelo facto de todos os presentes, incluindo o presidente Trump, estarem em segurança".
"Um evento destinado a honrar a liberdade de imprensa não deve tornar-se num cenário de medo. Desejo ao oficial ferido uma rápida recuperação", acrescentou Kallas.
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou a sua "total solidariedade e empatia" a Trump e a outros presentes no jantar, afirmando que "o ódio político não tem lugar nas nossas democracias. Não permitiremos que o fanatismo envenene os espaços de livre debate e informação".
O chanceler alemão Friedrich Merz refletiu o mesmo sentimento e disse estar aliviado pelo facto de o presidente Trump, a primeira dama Melania Trump e todos os que estiveram presentes no evento estarem a salvo.
O presidente francês Emmanuel Macron disse que o incidente era "inaceitável" e estendeu o seu "apoio total" ao presidente dos EUA.
O líder turco Recep Tayyip Erdoğan condenou o incidente, dizendo: "nas democracias, as lutas são travadas com ideias; não há lugar para qualquer forma de violência".
O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, expressou alívio por todos estarem a salvo. "A violência política não tem lugar em nenhuma democracia e os meus pensamentos estão com todos aqueles que foram abalados por este acontecimento perturbador", escreveu no X.
"Qualquer ataque às instituições democráticas ou à liberdade de imprensa deve ser condenado com a maior veemência possível", escreveu o primeiro-ministro britânico Keir Starmer no X.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, elogiou os serviços secretos americanos pela sua "ação rápida e decisiva".
"Desejamos uma recuperação rápida e completa ao agente da polícia ferido", acrescentou.
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, cujo país tem estado a mediar as conversações entre os EUA e o Irão para pôr fim à guerra, escreveu no X: "Profundamente chocado com o perturbador incidente de tiroteio no jantar da associação de correspondentes da Casa Branca em Washington".
Outros líderes, incluindo a presidente do México, Claudia Sheinbaum, o primeiro-ministro cessante da Hungria, Viktor Orbán, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também condenaram o incidente.