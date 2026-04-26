Líderes mundiais reagem ao tiroteio no jantar na Casa Branca

Os líderes mundiais expressaram o seu choque depois de um homem armado ter atacado o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca num hotel em Washington, com muitos a centrarem-se na mensagem de que a violência não tem lugar numa democracia.

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O suspeito dos disparos, identificado como Cole Tomas Allen,tinha em sua posse uma caçadeira, uma pistola e várias facas quando invadiu o átrio do hotel. Passou a correr pelas barricadas de segurança, mas os agentes dos serviços secretos foram rápidos a correr atrás dele, a agarrá-lo e a detê-lo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, a primeira dama, Melania Trump, e o vice-presidente, JD Vance, foram imediatamente retirados do palco quando foram disparados tiros no interior do hotel Hilton, onde decorria o jantar.

Um agente foi atingido, mas estava protegido por um colete à prova de bala. Trump disse que falou com o agente e confirmou que este se encontra em boas condições.

"Não há lugar para a violência na democracia", dizem líderes

"A violência não tem lugar na política, nunca", escreveu a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, no X, aplaudindo a resposta rápida da polícia e das equipas de intervenção para garantir a segurança dos convidados.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, expressou o seu alívio "pelo facto de todos os presentes, incluindo o presidente Trump, estarem em segurança".

"Um evento destinado a honrar a liberdade de imprensa não deve tornar-se num cenário de medo. Desejo ao oficial ferido uma rápida recuperação", acrescentou Kallas.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou a sua "total solidariedade e empatia" a Trump e a outros presentes no jantar, afirmando que "o ódio político não tem lugar nas nossas democracias. Não permitiremos que o fanatismo envenene os espaços de livre debate e informação".

O chanceler alemão Friedrich Merz refletiu o mesmo sentimento e disse estar aliviado pelo facto de o presidente Trump, a primeira dama Melania Trump e todos os que estiveram presentes no evento estarem a salvo.

O presidente francês Emmanuel Macron disse que o incidente era "inaceitável" e estendeu o seu "apoio total" ao presidente dos EUA.

O líder turco Recep Tayyip Erdoğan condenou o incidente, dizendo: "nas democracias, as lutas são travadas com ideias; não há lugar para qualquer forma de violência".

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, expressou alívio por todos estarem a salvo. "A violência política não tem lugar em nenhuma democracia e os meus pensamentos estão com todos aqueles que foram abalados por este acontecimento perturbador", escreveu no X.

Um copo de vinho derramado após um incidente ocorrido no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca AP Photo/Tom Brenner

"Qualquer ataque às instituições democráticas ou à liberdade de imprensa deve ser condenado com a maior veemência possível", escreveu o primeiro-ministro britânico Keir Starmer no X.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, elogiou os serviços secretos americanos pela sua "ação rápida e decisiva".

"Desejamos uma recuperação rápida e completa ao agente da polícia ferido", acrescentou.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, cujo país tem estado a mediar as conversações entre os EUA e o Irão para pôr fim à guerra, escreveu no X: "Profundamente chocado com o perturbador incidente de tiroteio no jantar da associação de correspondentes da Casa Branca em Washington".

Outros líderes, incluindo a presidente do México, Claudia Sheinbaum, o primeiro-ministro cessante da Hungria, Viktor Orbán, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também condenaram o incidente.