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Emirados Árabes Unidos abandonam OPEP alegando interesse nacional numa "nova era energética"

ARQUIVO: O logótipo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é visto no exterior da sede da OPEP, em Viena, a 3 de março de 2022
ARQUIVO: O logótipo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é visto no exterior da sede da OPEP, em Viena, a 3 de março de 2022 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Toby Gregory and Euronews Doha team
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A decisão histórica dos EAU constitui um duro golpe para a aliança dos produtores de petróleo, numa altura em que a crise energética mundial se agrava devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irão.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta terça-feira que vão abandonar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir de 1 de maio.

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"Chegou o momento de concentrarmos os nossos esforços naquilo que o nosso interesse nacional dita e no nosso compromisso para com os nossos investidores, clientes, parceiros e mercados globais de energia", declarou os EAU num comunicado enviado à agência noticiosa estatal WAM.

Os Emirados Árabes Unidos explicaram que a sua decisão "vem na sequência de uma análise abrangente da política de produção dos Emirados Árabes Unidos e da sua capacidade atual e futura e baseia-se no nosso interesse nacional e no nosso compromisso de contribuir eficazmente para satisfazer as necessidades prementes do mercado".

A decisão dramática dos Emirados Árabes Unidos de abandonar a aliança dos maiores produtores de petróleo do mundo e tomar as suas próprias decisões soberanas, afastando-se da Arábia Saudita e dos outros membros da OPEP, constitui um duro golpe para os países exportadores de petróleo que produzem um terço da oferta mundial de petróleo e assinala uma reformulação fundamental das interações energéticas mundiais, num momento em que a crise energética mundial se agrava devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irão.

Os Emirados Árabes Unidos criticaram anteriormente os membros da OPEP pela inação e falta de apoio durante os ataques do Irão ao Estado do Golfo, que absorveu a maior parte dos mísseis e drones iranianos.

Para tranquilizar os mercados no meio da crise energética mundial em espiral, os EAU afirmaram que "continuarão a atuar de forma responsável", acrescentando que a decisão "reforça a capacidade de resposta dos EAU à evolução das necessidades do mercado".

Além disso, os Emirados Árabes Unidos explicaram que a sua decisão é "motivada pelos interesses nacionais e pelo compromisso do país em contribuir ativamente para satisfazer as necessidades urgentes do mercado, em especial tendo em conta a volatilidade geopolítica em curso a curto prazo, decorrente das perturbações no Golfo Arábico e no Estreito de Ormuz, que afectam a dinâmica do abastecimento".

Um dos maiores produtores de petróleo do mundo, os Emirados Árabes Unidos têm insistido que os membros da OPEP devem fazer mais pela aliança e pelos Estados do Golfo atacados pelo Irão e, na sua declaração de terça-feira, sublinharam que "fizeram contribuições significativas e sacrifícios ainda maiores para o benefício de todos".

Na sua declaração, os Emirados Árabes Unidos insistem que a sua decisão se destina a servir melhor os mercados globais de energia, sublinhando que "os Emirados Árabes Unidos são um produtor de confiança de alguns dos barris mais competitivos em termos de custos e com menos emissões de carbono do mundo, que desempenharão um papel importante no apoio ao crescimento global e à redução das emissões".

O Estado do Golfo explicou que "esta decisão está alinhada com a visão estratégica e económica a longo prazo dos EAU e com o desenvolvimento do seu sector energético".

"Reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o seu papel de produtor responsável e fiável que antecipa o futuro dos mercados energéticos mundiais", refere o comunicado.

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