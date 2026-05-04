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EAU interceptam suposto ataque com mísseis. Habitantes do Dubai procuram abrigo

EAU interceptam suposto ataque com mísseis. Habitantes do Dubai procuram abrigo
Direitos de autor 
De Jane Witherspoon & Euronews
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Os jornalistas da Euronews ouviram explosões de interceções de defesa aérea sobre o Dubai, após um alerta de mísseis na segunda-feira, quando os Emirados Árabes Unidos afirmaram que o Irão atingiu um navio-tanque ligado à ADNOC no Estreito de Ormuz.

Na segunda-feira, foram ouvidos estrondos de interceções sobre o Dubai, depois de ter sido emitido um alerta de ataque aéreo e dos residentes se terem abrigado pela primeira vez desde o cessar-fogo na guerra com o Irão, informaram os jornalistas da Euronews no local.

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As autoridades dos EAU emitiram um alerta por telemóvel para um potencial ataque com mísseis antes das intercepções.

"Devido à situação atual, potenciais ameaças de mísseis, procurem imediatamente um lugar seguro no edifício seguro mais próximo", dizia a mensagem.

Seguiu-se uma mensagem que afirmava que a situação era "agora segura" e que os residentes podiam continuar as suas actividades normais, tomando as "precauções necessárias".

Na segunda-feira, os Emirados Árabes Unidos afirmaram que o Irão tinha disparado dois drones contra um navio-tanque afiliado à sua empresa petrolífera estatal, ADNOC, no Estreito de Ormuz, condenando o ataque.

"Visar a navegação comercial e utilizar o Estreito de Ormuz como instrumento de coerção económica ou de chantagem representa actos de pirataria por parte dos Guardas Revolucionários do Irão", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que ninguém ficou ferido.

Os Emirados Árabes Unidos consideraram o incidente uma "violação flagrante" da Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU.

*Os nossos jornalistas estão a trabalhar nesta história e atualizá-la-ão assim que houver mais informações disponíveis.

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