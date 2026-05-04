Vídeo. India: celebrações com BJP prestes a conquistar o estado de Bengala Ocidental

A Comissão Eleitoral da Índia divulgou resultados parciais, que colocam o Bharatiya Janata Party à frente em pelo menos 190 lugares na assembleia legislativa de Bengala Ocidental, composta por 294 deputados. Os resultados finais são esperados para segunda‑feira à noite.
O resultado representa um avanço significativo para o partido de Modi, que há anos tentava afastar do poder o governo do All India Trinamool Congress, liderado pela ministra‑chefe Mamata Banerjee. O BJP nunca governou Bengala Ocidental, um estado politicamente influente, onde Banerjee – uma das críticas mais destacadas de Modi – está no poder desde 2011.
Os partidos da oposição criticaram duramente as eleições em Bengala Ocidental depois de a comissão eleitoral ter removido milhões de eleitores dos cadernos eleitorais.
Outros três estados participam igualmente nesta última ronda eleitoral.
O país sul‑asiático, com mais de 1,4 mil milhões de habitantes, é composto por 28 estados e oito territórios federais. As eleições estaduais desenrolam‑se de forma faseada em diferentes momentos em toda a Índia, com alguns escrutínios regionais marcados praticamente todos os anos.