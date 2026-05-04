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Robô humanoide da Inspire-Robots demonstra caligrafia chinesa na Base da Indústria de Robôs Humanoides, no Parque Shougang, em Pequim, terça-feira, 28 de abril de 2026
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Vídeo. China: robôs humanoides orientam trânsito

Últimas notícias:

Foram instalados robôs humanoides em cruzamentos na cidade chinesa de Hangzhou para apoiar a polícia de trânsito e orientar peões.

A polícia de trânsito em Hangzhou, no leste da China, colocou robots humanoides nos principais cruzamentos para apoiar a gestão do tráfego durante o período de férias de maio.

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Os robots foram vistos a orientar peões e veículos, a levantar os braços para sinalizar o trânsito e a interagir com transeuntes.

As autoridades indicaram que foram introduzidos 15 robots humanoides para apoiar os agentes na cidade, conhecida como um importante polo de tecnologia e inteligência artificial e sede de várias empresas chinesas de IA, incluindo a DeepSeek.

As máquinas também atraíram grupos de curiosos, muitos dos quais pararam para tirar fotografias e vídeos.

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