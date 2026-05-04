Ex-autarca de Nova Iorque Rudy Giuliani hospitalizado em estado crítico

O ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, foi hospitalizado. O seu estado é considerado crítico, mas estável, segundo informou o seu porta-voz no domingo, alguns dias depois de o republicano ter dito, com a voz rouca, aos telespectadores do seu programa de entrevistas, que estava "um pouco constipado".

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O seu porta-voz, Ted Goodman, não revelou publicamente os motivos pelos quais Giuliani foi internado no hospital.

"O presidente da Câmara Giuliani é um lutador que enfrentou todos os desafios da vida com uma força inabalável e que luta com a mesma força neste momento", limitou-se a dizer num comunicado. Acrescentou que Giuliani "continua em estado crítico, mas estável".

"A minha voz está um pouco fraca neste momento"

No seu programa semanal "America’s Mayor Live", Giuliani estava com tosse e disse aos telespectadores que "não iria falar tão alto como de costume", conduzindo o programa com uma voz mais rouca do que o habitual.

"A minha voz está um pouco fraca, por isso não vou conseguir falar tão alto como de costume, mas vou aproximar-me mais do microfone", disse.

Na semana passada, Donald Trump anunciou que iria condecorar Giuliani com a Medalha Presidencial da Liberdade. Quando soube que o ex-presidente da Câmara de Nova Iorque tinha sido hospitalizado, publicou na Internet uma mensagem emotiva, na qual o chamou de "um verdadeiro lutador e, sem dúvida, o melhor presidente da Câmara da história de Nova Iorque".

Também não faltaram referências políticas: "Que tragédia ele ter sido tão maltratado por esses loucos radicais de esquerda, por TODOS os democratas – E ELE TINHA RAZÃO EM TUDO!", escreveu Trump. "Fizeram batota nas eleições, inventaram centenas de histórias, fizeram tudo o que podiam para destruir a nossa nação, e agora vejam o Rudy. Que tristeza!"

Rudy Giuliani: Nova Iorque e o ataque ao World Trade Center

Rudy Giuliani foi presidente da Câmara de Nova Iorque entre 1994 e 2001. Anteriormente, ganhou fama como um dos procuradores federais mais conhecidos do país, tendo combatido, entre outros, operadores da bolsa desonestos.

Um dos momentos mais importantes da sua carreira foi o ataque ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Após os atentados, dirigiu com eficiência a resposta da cidade e conduziu-a durante o período de luto, o que mais tarde lhe permitiu concorrer às primárias presidenciais do Partido Republicano em 2008, embora sem sucesso.

Foi também advogado pessoal e conselheiro de Donald Trump, apoiando ações destinadas a desviar a atenção da opinião pública da sua derrota nas eleições presidenciais de 2020, nomeadamente através da manutenção de alegações de supostas fraudes eleitorais a favor de Joe Biden. Consequentemente, Giuliani foi considerado culpado de difamação contra dois funcionários eleitorais do estado da Geórgia, a quem acusou de falsificação na contagem dos votos, e condenado a pagar quase 150 milhões de dólares de indemnização.

Giuliani também foi hospitalizado em setembro do ano passado após um acidente de carro, no qual fraturou uma vértebra e sofreu outras lesões.