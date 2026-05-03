As 45 melhores mensagens WhatsApp para o Dia da Mãe

O Dia da Mãe é celebrado no primeiro domingo de maio e é uma das datas mais especiais do calendário familiar. É um dia para parar, olhar para trás e agradecer tudo o que esta figura importante deu, muitas vezes em silêncio e sem pedir nada em troca.
Ser mãe não tem horário nem dias de folga. Ela levou-nos nove meses dentro dela, partilhando o alimento e protegendo-nos quando estávamos mais indefesos. É o abraço que acalma, a voz que tranquiliza e o apoio incondicional que está sempre presente, nos bons momentos e também nos difíceis.
É por isso que, um dia por ano, é altura de lhes devolver pelo menos uma pequena parte de todo esse amor. Como diz o ditado: "Mãe há só uma".
Em Portugal e Espanha. O primeiro domingo de maio é o Dia da Mãe, mas em diferentes países do mundo, como os EUA, a Colômbia e o Equador, celebra-se no segundo domingo de maio e, no México, a 10 de maio.
Se este ano quer dedicar-lhe algumas palavras bonitas, mas não sabe como começar, não se preocupe. Abaixo, você encontrará uma seleção de mensagens de parabéns para o Dia das Mães que você pode enviar pelo WhatsApp, Telegram ou qualquer outra plataforma, das mais ternas às mais engraçadas, para que você possa escolher a que melhor reflete como você se sente.
Mães trabalhadoras
- Vocês não só me deram a vida, mas também o exemplo de ser forte. Que este dia vos recorde que o vosso trabalho árduo inspira todos os que vos rodeiam. Feliz Dia da Mãe!
- O máximo que aprendi foi convosco, trabalhando incansavelmente para me darem o melhor. Obrigado por me ensinares que o sacrifício e o amor, por vezes, nunca andam de mãos dadas. Feliz Dia da Mãe!
- O teu trabalho não é só no escritório ou em casa, é o exemplo de superação que guia a minha vida. Feliz Dia da Mãe, mulher fantástica!
Mães de primeira viagem
- É a tua primeira vez e, apesar de tudo, deste-me o melhor. Obrigada por aprenderes comigo. Feliz Dia da Mãe!
- O teu primeiro filho fui eu e deste-me tudo. Obrigada por teres aprendido a ser mãe comigo. Adoro-te!
- Não sabias como ser mãe, mas fizeste-o na perfeição. Obrigada por cada lição! Feliz Dia da Mãe.
Mães criativas
- A vossa criatividade inspira-me todos os dias. Que a vossa arte continue a refletir o amor especial que nos deram. Feliz Dia da Mãe!
- A vossa arte é como o vosso amor: única e bela. Obrigada por me ensinarem que o talento e o amor podem andar de mãos dadas. Feliz Dia da Mãe!
- Assim como a tua arte me inspirou, também tu me inspiraste. Obrigada por tudo o que foste e continuas a ser!
Mães desportistas
- A tua disciplina ensinou-me mais do que qualquer livro, obrigada por seres o meu exemplo de força e dedicação! Feliz Dia da Mãe.
- A sua paixão pelo desporto deu-me o exemplo de nunca desistir. Obrigada por me ensinar a ultrapassar os meus limites! Feliz Dia da Mãe!
- A sua força no desporto inspirou-me a ser mais forte. Obrigado por esse exemplo fantástico! Feliz Dia da Mãe!
Mães de famílias numerosas
- Acordaste todas as manhãs com o desafio de carregar tantas pessoas pequenas, e fizeste-o com paciência e amor.
- Tomar conta de tantas crianças não foi tarefa fácil, obrigada pelo esforço e pelo amor que nos deram! Feliz Dia da Mãe!
- Juntar tanta gente numa casa não foi fácil. Obrigada por ser o coração da nossa família!
Mães solteiras
- Ser mãe solteira ensinou-me que o amor não depende de companhia, obrigada por ser o meu exemplo! Feliz Dia da Mãe!
- Não só me deste a vida, como também a força para provar que podias criar-me sozinha, obrigada por todo o teu trabalho árduo! Amo-te!
- Criar-me sozinha não foi fácil, mas fizeste-o com amor. Obrigada por seres o meu exemplo! Feliz Dia da Mãe!
Mães adoptivas
- Não só me criaste, como também me aceitaste tal como sou. Obrigada por esse amor incondicional! Feliz Dia da Mãe!
- O facto de me terem escolhido foi a minha maior sorte, Obrigado por me aceitarem com todo o meu ser! Adoro-vos!
- Não só me deste uma casa, mas também um lar, obrigada pelo teu amor! Feliz Dia da Mãe!
Mães viúvas
- Perder o seu companheiro de vida não foi fácil, mas você continua. Obrigada pela sua força! Feliz Dia da Mãe!
- Mesmo que a tristeza esteja convosco, o vosso amor continua vivo. Obrigada por serem o meu exemplo de coragem! Adoro-vos!
- Perder o seu parceiro não lhe partiu o coração, mas obrigada por continuar! Feliz Dia da Mãe!
Mães professoras
- És o meu exemplo de aprendizagem e de ensino, obrigada por me teres guiado tanto! Feliz Dia da Mãe!
- Com a tua paciência e sabedoria, sempre me ensinaste mais do que em qualquer sala de aula. Obrigada por tudo! Feliz Dia da Mãe!
- Mais do que uma mãe, foste uma professora de vida. Obrigada por todos os ensinamentos, amo-te!
Mães diversas e diferentes
- Mesmo que o mundo não te tenha compreendido, eu compreendi. Obrigada por seres o meu exemplo de amor incondicional! Feliz Dia da Mãe!
- Viver a sua vida à sua maneira ensinou-me que o amor não tem género. Obrigada por ser o meu exemplo! Feliz Dia da Mãe!
- Apesar de não ser a norma, foste sempre o meu exemplo de amor verdadeiro. Obrigada por tudo! Adoro-te!
Mensagens extra genéricas
- Não só me deste a vida, mas também o mundo inteiro. Obrigada pelo teu amor infinito, Feliz Dia da Mãe!
- O teu amor ensinou-me que o mundo é melhor com amor. Obrigado por tudo, adoro-te!
- Cresceste e deste-me o mundo inteiro, obrigado pelo teu amor sem limites, Feliz Dia da Mãe!
- Mesmo que o teu corpo te falhe, a tua força e o teu espírito nunca o farão. Obrigada por seres sempre o meu exemplo de coragem, amo-te muito!
- Apesar de tudo, o teu amor nunca diminuiu. Obrigada por continuares a lutar por todos nós, adoro-te muito!
- Feliz Dia da Mãe! Que este dia seja cheio de alegria e de amor como sempre nos deste.
- Mãe, hoje é o teu dia! Obrigada por seres o raio de sol que ilumina a minha vida todos os dias.
- Feliz Dia da Mãe, mamã! Que as tuas flores desabrochem sempre com tanta beleza e ternura.
- Feliz Dia da Mãe! Como nos deste amor, hoje damos carinho ao nosso coração por ti.
- Mãe, hoje festejamos contigo! Obrigado por seres a luz da nossa vida.
- Feliz Dia da Mãe! Que a alegria esteja contigo como o teu amor sempre esteve connosco.
- Mãe, hoje é para ti! Obrigado por tornares a nossa vida mágica.
- Feliz Dia da Mãe! Que este dia te traga a mesma alegria que sempre nos proporcionaste.
- Feliz Dia da Mãe! Hoje celebramos o maior presente das nossas vidas: tu.
- Mãe, hoje é um dia para ti! Obrigada por seres o sol que ilumina a minha vida todos os dias.