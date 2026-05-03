As 45 melhores mensagens WhatsApp para o Dia da Mãe

Ser mãe não tem horário nem dias de folga. Ela levou-nos nove meses dentro dela, partilhando o alimento e protegendo-nos quando estávamos mais indefesos. É o abraço que acalma, a voz que tranquiliza e o apoio incondicional que está sempre presente, nos bons momentos e também nos difíceis.

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É por isso que, um dia por ano, é altura de lhes devolver pelo menos uma pequena parte de todo esse amor. Como diz o ditado: "Mãe há só uma".

Em Portugal e Espanha. O primeiro domingo de maio é o Dia da Mãe, mas em diferentes países do mundo, como os EUA, a Colômbia e o Equador, celebra-se no segundo domingo de maio e, no México, a 10 de maio.

Se este ano quer dedicar-lhe algumas palavras bonitas, mas não sabe como começar, não se preocupe. Abaixo, você encontrará uma seleção de mensagens de parabéns para o Dia das Mães que você pode enviar pelo WhatsApp, Telegram ou qualquer outra plataforma, das mais ternas às mais engraçadas, para que você possa escolher a que melhor reflete como você se sente.

Mães trabalhadoras

Vocês não só me deram a vida, mas também o exemplo de ser forte. Que este dia vos recorde que o vosso trabalho árduo inspira todos os que vos rodeiam. Feliz Dia da Mãe!

O máximo que aprendi foi convosco, trabalhando incansavelmente para me darem o melhor. Obrigado por me ensinares que o sacrifício e o amor, por vezes, nunca andam de mãos dadas. Feliz Dia da Mãe!

O teu trabalho não é só no escritório ou em casa, é o exemplo de superação que guia a minha vida. Feliz Dia da Mãe, mulher fantástica!

Mães de primeira viagem

É a tua primeira vez e, apesar de tudo, deste-me o melhor. Obrigada por aprenderes comigo. Feliz Dia da Mãe!

O teu primeiro filho fui eu e deste-me tudo. Obrigada por teres aprendido a ser mãe comigo. Adoro-te!

Não sabias como ser mãe, mas fizeste-o na perfeição. Obrigada por cada lição! Feliz Dia da Mãe.

Mães criativas

A vossa criatividade inspira-me todos os dias. Que a vossa arte continue a refletir o amor especial que nos deram. Feliz Dia da Mãe!

A vossa arte é como o vosso amor: única e bela. Obrigada por me ensinarem que o talento e o amor podem andar de mãos dadas. Feliz Dia da Mãe!

Assim como a tua arte me inspirou, também tu me inspiraste. Obrigada por tudo o que foste e continuas a ser!

Mães desportistas

A tua disciplina ensinou-me mais do que qualquer livro, obrigada por seres o meu exemplo de força e dedicação! Feliz Dia da Mãe.

A sua paixão pelo desporto deu-me o exemplo de nunca desistir. Obrigada por me ensinar a ultrapassar os meus limites! Feliz Dia da Mãe!

A sua força no desporto inspirou-me a ser mais forte. Obrigado por esse exemplo fantástico! Feliz Dia da Mãe!

Mães de famílias numerosas

Acordaste todas as manhãs com o desafio de carregar tantas pessoas pequenas, e fizeste-o com paciência e amor.

Tomar conta de tantas crianças não foi tarefa fácil, obrigada pelo esforço e pelo amor que nos deram! Feliz Dia da Mãe!

Juntar tanta gente numa casa não foi fácil. Obrigada por ser o coração da nossa família!

Mães solteiras

Ser mãe solteira ensinou-me que o amor não depende de companhia, obrigada por ser o meu exemplo! Feliz Dia da Mãe!

Não só me deste a vida, como também a força para provar que podias criar-me sozinha, obrigada por todo o teu trabalho árduo! Amo-te!

Criar-me sozinha não foi fácil, mas fizeste-o com amor. Obrigada por seres o meu exemplo! Feliz Dia da Mãe!

Mães adoptivas

Não só me criaste, como também me aceitaste tal como sou. Obrigada por esse amor incondicional! Feliz Dia da Mãe!

O facto de me terem escolhido foi a minha maior sorte, Obrigado por me aceitarem com todo o meu ser! Adoro-vos!

Não só me deste uma casa, mas também um lar, obrigada pelo teu amor! Feliz Dia da Mãe!

Mães viúvas

Perder o seu companheiro de vida não foi fácil, mas você continua. Obrigada pela sua força! Feliz Dia da Mãe!

Mesmo que a tristeza esteja convosco, o vosso amor continua vivo. Obrigada por serem o meu exemplo de coragem! Adoro-vos!

Perder o seu parceiro não lhe partiu o coração, mas obrigada por continuar! Feliz Dia da Mãe!

Mães professoras

És o meu exemplo de aprendizagem e de ensino, obrigada por me teres guiado tanto! Feliz Dia da Mãe!

Com a tua paciência e sabedoria, sempre me ensinaste mais do que em qualquer sala de aula. Obrigada por tudo! Feliz Dia da Mãe!

Mais do que uma mãe, foste uma professora de vida. Obrigada por todos os ensinamentos, amo-te!

Mães diversas e diferentes

Mesmo que o mundo não te tenha compreendido, eu compreendi. Obrigada por seres o meu exemplo de amor incondicional! Feliz Dia da Mãe!

Viver a sua vida à sua maneira ensinou-me que o amor não tem género. Obrigada por ser o meu exemplo! Feliz Dia da Mãe!

Apesar de não ser a norma, foste sempre o meu exemplo de amor verdadeiro. Obrigada por tudo! Adoro-te!

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