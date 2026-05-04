Petróleo em queda com promessa de Trump para ajudar navios a sair do Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo bruto registaram uma ligeira descida antes da abertura dos mercados europeus, à medida que os operadores financeiros analisavam as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, segundo as quais Washington ajudaria os navios a sair do Estreito de Ormuz a partir de hoje. O Irão, no entanto, rejeitou o plano.

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No momento da redação deste artigo, o preço do barril de petróleo de referência dos EUA (WTI) registava uma queda de 0,28%, para 101,65 dólares por barril, enquanto o petróleo Brent, a referência internacional, registava uma ligeira queda de 0,06%, para 108,10 dólares por barril.

Muito depende agora dos progressos realizados no sentido de pôr fim à guerra com o Irão e de desbloquear o estrangulamento do Estreito de Ormuz.

O mercado petrolífero "continua a ser o ponto fulcral, com centenas de petroleiros, graneleiros e navios de carga ainda encalhados no Golfo, parados, à medida que as limitações de armazenamento obrigam os produtores a encerrar... a produção simplesmente porque já não há onde armazená-la", afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management, numa nota de comentário.

Trump referiu que o que apelidou de "Projeto Liberdade" teria início na manhã de segunda-feira no Médio Oriente. O Comando Central dos EUA indicou que envolveria contratorpedeiros com mísseis guiados, mais de 100 aeronaves e 15.000 militares, mas o Pentágono não respondeu imediatamente às perguntas sobre como seriam mobilizados.

Mercados da Ásia-Pacífico e dos EUA

Nas negociações das ações asiáticas durante a noite, o Hang Seng de Hong Kong subiu 1,4%, para 26.135,47. Os mercados da China continental e do Japão estiveram encerrados devido aos feriados da "Semana Dourada". Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,3%, para 8.704,70.

A forte compra de ações do setor tecnológico impulsionou as cotações na Coreia do Sul, com o Kospi a registar um ganho de 3,8%. O Taiex de Taiwan subiu 4,2%.

Na sexta-feira, o S&P 500 subiu 0,3%, atingindo um novo máximo histórico de 7.230,12, encerrando a quinta semana consecutiva de ganhos. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,3%, para 49.499,27, e o Nasdaq Composite subiu 0,9%, para um fecho recorde de 25.114,44.

A Apple liderou o movimento após apresentar lucros superiores ao esperado. Por ser uma das maiores ações de Wall Street em termos de dimensão global, a sua subida de 3,3% foi, de longe, a força mais forte a impulsionar o S&P 500.

Os preços das ações seguem geralmente a trajetória dos lucros empresariais a longo prazo, e as empresas norte-americanas têm vindo a superar as expectativas de lucros nos primeiros três meses de 2026. Isto mesmo com a guerra com o Irão e os elevados preços do petróleo a minarem a confiança de muitos agregados familiares norte-americanos.

Resultados sólidos impulsionam o S&P 500

Pouco mais de um quarto das empresas do S&P 500 já divulgou os seus resultados e, segundo a FactSet, 84% delas superaram as estimativas dos analistas. O índice está a caminho de registar um crescimento de cerca de 15% nos lucros em relação ao ano anterior.

A principal incerteza para a economia global é a evolução dos preços do petróleo devido à guerra no Irão. Os preços do petróleo subiram na semana passada devido a receios de que a guerra possa manter o Estreito de Ormuz encerrado por um longo período, deixando os petroleiros retidos no Golfo Pérsico em vez de entregarem crude a clientes em todo o mundo.

O Brent era vendido a pouco mais de 70 dólares por barril antes do início da guerra, e a subida dos preços ajudou as duas maiores empresas petrolíferas dos EUA a reportarem lucros mais fortes no último trimestre do que o esperado pelos analistas. No entanto, as cotações das ações caíram tanto para a Exxon Mobil, 1%, como para a Chevron, 1,4%, à medida que os preços do petróleo recuaram na sexta-feira e ambas reportaram quedas no resultado líquido em relação ao ano anterior.

Noutras transações na manhã de segunda-feira, o dólar subiu de 156,80 ienes para 157,18 ienes. O euro caiu de 1,1746 dólares para 1,1724 dólares.