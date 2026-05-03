O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que Washington vai reduzir significativamente a presença de tropas na Alemanha, aumentando a disputa com o chanceler alemão Friedrich Merz.

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O Pentágono anunciou na sexta-feira que iria cortar 5.000 soldados do seu aliado da NATO nos próximos seis a 12 meses, e surge depois de Merz ter criticado a guerra israelo-americana no Irão, dizendo que Washington não parecia ter uma estratégia viável.

Questionado no sábado sobre a razão por detrás da redução da presença de tropas no país, Trump recusou-se a dar uma explicação, referindo que estava iminente uma redução ainda maior, numa altura em que o Presidente republicano procura reduzir o empenhamento dos EUA na segurança europeia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sai da sua comitiva para falar com os jornalistas antes de embarcar no Air Force One no Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Florida, sábado, 2 de maio de 2026 Matt Rourke/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

"Vamos reduzir muito. E estamos a cortar muito mais do que 5.000", disse Trump aos jornalistas na Flórida.

No sábado, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, pareceu aceitar com naturalidade a notícia de que 5.000 soldados americanos deixariam o seu país.

Pistorius disse que a retirada de tropas, que Trump ameaçou durante anos, era esperada e afirmou que as nações europeias precisam de assumir mais responsabilidade pela sua própria defesa. No entanto, sublinhou que a cooperação em matéria de segurança beneficia ambas as partes da parceria transatlântica.

"A presença de soldados americanos na Europa, e especialmente na Alemanha, é do nosso interesse e do interesse dos EUA", disse Pistorius aos meios de comunicação social alemães.

O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, caminha com o chefe da NATO, Mark Rutte, e os homólogos britânico e ucraniano em frente ao Ministério Federal da Defesa em Berlim, 15 de abril de 2026 Kay Nietfeld/(c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

A planeada retirada dos EUA enfrentou resistência bipartidária em Washington, com críticas rápidas dos democratas e preocupação dos republicanos de que enviaria o "sinal errado" ao presidente russo, Vladimir Putin, cuja invasão da Ucrânia entrou recentemente no seu quinto ano.

A decisão de Trump surge num momento em que ele se irrita com os aliados europeus por não estarem dispostos a juntar-se à sua campanha com Israel contra o Irão. Trump atacou líderes como Merz, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

Na semana passada, Merz criticou a guerra no Irão, afirmando que os Estados Unidos estão a ser "humilhados" pela liderança iraniana e chamou a atenção para a falta de estratégia de Washington, de objectivos claramente definidos e de planos de saída.

As tropas da Bundeswehr demonstram as suas capacidades durante uma visita do chanceler alemão Friedrich Merz à base da Bundeswehr em Munster, Alemanha, quinta-feira, 30 de abril de 2026 Markus Schreiber/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Em mais um sinal de fricção, Trump acusou a União Europeia de não cumprir o acordo comercial com os EUA e anunciou planos para aumentar, na próxima semana, as tarifas sobre os automóveis e camiões produzidos no bloco para 25%, uma medida que seria particularmente prejudicial para a Alemanha, um dos principais fabricantes de automóveis.

A reação de Bruxelas foi rápida, com o presidente da comissão de comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, a considerar a medida "inaceitável" e a acusar Trump de quebrar mais um compromisso comercial com os EUA. O presidente da comissão de comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, classificou a decisão de Trump como "inaceitável" e acusou-o de quebrar mais um compromisso comercial dos EUA.

A retirada de 5.000 soldados da Alemanha equivaleria a cerca de um sétimo dos 36.000 militares americanos estacionados no país. O Pentágono deu poucos pormenores sobre as tropas ou operações que seriam afectadas.

No início da semana, Trump também deu a entender que iria reduzir a presença de tropas noutros aliados da NATO, a Itália e a Espanha, após recentes confrontos com os seus líderes, também por causa da guerra no Irão. Os EUA mantêm mais de 12.500 soldados em Itália e cerca de 4.000 em Espanha.

De um modo geral, cerca de 80 000 a 100 000 militares americanos no ativo estão normalmente estacionados na Europa, dependendo das operações, exercícios e rotações de tropas.

Washington aumentou o seu destacamento europeu depois da Rússia ter lançado a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Berlim afirma que espera há mais de um ano que estas tropas sejam as primeiras a partir.