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ARQUIVO: Com o totem de 'worm grunting' esculpido à mão a vigiar o campo, concorrentes no primeiro Sopchoppy Worm Grunting anual
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Vídeo. Reino Unido: participantes competem para fazer minhocas saírem do solo

Últimas notícias:

Concorrentes reuniram-se no sul de Inglaterra para o concurso anual de “Wormcharming”, tentando fazer sair minhocas da terra sem escavar.

No Festival Internacional anual de Wormcharming, na aldeia de Blackawton, no sul de Inglaterra, os participantes competem para trazer à superfície o maior número possível de minhocas em 20 minutos.

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Os concorrentes recorreram a vibrações, sons e outras técnicas pouco convencionais para atrair as minhocas à superfície sem escavar, seguindo regras pensadas para proteger os animais.

O evento, organizado pela primeira vez em 1984, incluiu também música, disfarces e atividades temáticas, atraindo visitantes e concorrentes de toda a região.

Segundo a organização, todas as minhocas foram devolvidas em segurança ao solo depois de contadas.

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