Vídeo. Reino Unido: participantes competem para fazer minhocas saírem do solo

No Festival Internacional anual de Wormcharming, na aldeia de Blackawton, no sul de Inglaterra, os participantes competem para trazer à superfície o maior número possível de minhocas em 20 minutos.
Os concorrentes recorreram a vibrações, sons e outras técnicas pouco convencionais para atrair as minhocas à superfície sem escavar, seguindo regras pensadas para proteger os animais.
O evento, organizado pela primeira vez em 1984, incluiu também música, disfarces e atividades temáticas, atraindo visitantes e concorrentes de toda a região.
Segundo a organização, todas as minhocas foram devolvidas em segurança ao solo depois de contadas.