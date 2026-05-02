Vídeo. Alemanha: baleia-jubarte encalhada libertada no mar do Norte

Uma equipa de salvamento libertou no sábado a partir de uma barcaça no mar do Norte uma baleia-jubarte que estava encalhada em águas pouco profundas, perto da costa alemã, desde março.
Batizada de 'Timmy' pelos meios de comunicação alemães, a baleia foi avistada pela primeira vez presa num banco de areia a 23 de março, perto da cidade de Lübeck, antes de se soltar e voltar a ficar encalhada várias vezes.
O estado de saúde do mamífero foi piorando à medida que ficava repetidamente encalhado em águas pouco profundas perto da cidade costeira de Wismar, e as tentativas falhadas para a encaminhar para águas mais profundas foram transmitidas em direto para todo o mundo.
Antes da libertação, foi colocado um transmissor GPS para seguir a localização futura da baleia, segundo a agência alemã dpa.