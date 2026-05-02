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Baleia-jubarte resgatada de baía rasa perto de Wismar é levada para o mar do Norte num cargueiro inundado em Fehmarn, Alemanha, perto da Dinamarca
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Vídeo. Alemanha: baleia-jubarte encalhada libertada no mar do Norte

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Libertada no mar do Norte ao largo da Dinamarca baleia-corcunda encalhada junto à costa alemã após transporte numa barcaça

Uma equipa de salvamento libertou no sábado a partir de uma barcaça no mar do Norte uma baleia-jubarte que estava encalhada em águas pouco profundas, perto da costa alemã, desde março.

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Batizada de 'Timmy' pelos meios de comunicação alemães, a baleia foi avistada pela primeira vez presa num banco de areia a 23 de março, perto da cidade de Lübeck, antes de se soltar e voltar a ficar encalhada várias vezes.

O estado de saúde do mamífero foi piorando à medida que ficava repetidamente encalhado em águas pouco profundas perto da cidade costeira de Wismar, e as tentativas falhadas para a encaminhar para águas mais profundas foram transmitidas em direto para todo o mundo.

Antes da libertação, foi colocado um transmissor GPS para seguir a localização futura da baleia, segundo a agência alemã dpa.

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