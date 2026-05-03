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Hakira atua num concerto gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sábado, 2 de maio de 2026
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Vídeo. Brasil: multidão enche Copacabana em concerto gratuito de Shakira

Últimas notícias:

Rainha da pop latina, Shakira inicia o seu mega-concerto gratuito na famosa praia de Copacabana, no Rio, sob lua cheia, com drones a desenharem no céu a imagem de uma loba, o seu apelido, após subir ao palco com mais de uma hora de atraso

A estrela colombiana Shakira deu no sábado à noite um concerto gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, num evento que, segundo o presidente da câmara da cidade, reuniu 2 milhões de pessoas numa das frentes marítimas mais emblemáticas do mundo.

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A atuação de Shakira arrancou por volta das 23h00 locais, mais de uma hora depois da hora prevista, com os fãs a gritarem de entusiasmo e aplaudirem freneticamente, enquanto drones de escrita aérea sobrevoavam o local, desenhando no céu, em português, a frase «Amo-te, Brasil».

A muito acarinhada estrela pop interpretou temas favoritos do público como «Hips Don’t Lie», «La Tortura» e «La Bicicleta». Fechou o concerto com «BZRP Music Sessions #53/66», lançada após a sua separação do futebolista espanhol Gerard Piqué.

Aproveitou também para celebrar a resiliência das mulheres durante o espetáculo. «Nós, mulheres, sempre que caímos levantamo-nos um pouco mais sábias», afirmou.

A atuação aconteceu na sequência de espetáculos semelhantes de Madonna em 2024 e de Lady Gaga no ano passado, também eles acompanhados por multidões que dançaram nas extensas areias. Para Shakira, o concerto integrou a digressão mundial «Las Mujeres Ya No Lloran» («Women No Longer Cry»), que leva o nome do álbum lançado em 2024.

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