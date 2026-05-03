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Lobo-marinho-de-Steller gigante 'Chonkers' causa sensação em São Francisco
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Vídeo. Leão-marinho gigante 'Chonkers' atrai multidões em São Francisco

Últimas notícias:

Um enorme leão-marinho-de-Steller, batizado “Chonkers”, tornou-se atração popular no Fisherman’s Wharf, em São Francisco, atraindo visitantes e atenção nas redes sociais.

Multidões juntaram-se esta semana no Pier 39 de São Francisco para verem «Chonkers», um enorme leão-marinho-de-Steller observado a descansar entre leões-marinhos-da-Califórnia muito mais pequenos.

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Os visitantes paravam para tirar fotografias enquanto o grande mamífero marinho se espreguiçava no cais, deslocando-se por vezes pelo movimentado pier antes de mergulhar na água.

Especialistas em vida marinha dizem que o animal pertence à espécie de Steller, o maior tipo de leão-marinho, com machos adultos capazes de pesar mais de uma tonelada.

As autoridades acreditam que o leão-marinho pode ter parado em São Francisco para se alimentar e descansar antes de regressar às águas frias do norte, perto do Alasca.

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