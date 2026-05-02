Ataques aéreos israelitas no sul do Líbano mataram pelo menos sete pessoas e feriram outras no sábado, apesar do cessar-fogo em vigor.

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Os meios de comunicação estatais do Líbano noticiaram ataques mortais em várias aldeias, numa altura em que o exército israelita tem vindo a arrasar bairros perto da fronteira nas últimas semanas.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram que os 50 ataques aéreos lançados pela força aérea israelita nas últimas 24 horas tiveram todos como alvo infraestruturas do Hezbollah, grupo armado apoiado pelo Irão.

Segundo o jornal The Times of Israel, o exército israelita disse ter atingido “alvos terroristas” em resposta ao lançamento de foguetes do Hezbollah contra tropas no Líbano. Não houve registo de feridos do lado israelita.

O Hezbollah confirmou ter atacado tropas israelitas com um drone numa aldeia costeira.

Os militares divulgaram também um vídeo que mostra a destruição de um estádio de futebol armadilhado na localidade de Bint Jbeil. O exército emitiu um novo aviso aos habitantes de nove aldeias do sul para que abandonem as suas casas.

Responsáveis israelitas disseram pretender ocupar partes do sul do Líbano, e os militares publicaram mapas de uma “linha avançada de defesa” que se estende por vários quilómetros em território libanês e abrange dezenas de aldeias cujos habitantes continuam impedidos de regressar.

Israel: exército diz que demolições visam o Hezbollah, não civis

O exército israelita afirmou, em comunicado, que o objetivo das demolições é o Hezbollah, e não o Líbano ou a sua população civil, e que “atua em conformidade com o direito internacional e não destrói bens civis salvo em caso de imperiosa necessidade militar”.

Devido a preocupações de segurança e ao acesso limitado, nem os capacetes azuis da ONU nem as autoridades libanesas conseguiram fazer um levantamento detalhado das aldeias onde decorrem as demolições. Ainda assim, observadores descrevem bairros residenciais inteiros, em várias aldeias, a serem destruídos de forma sistemática.

“Foram demolindo-a aos poucos até chegarem à praça principal e agora, como se vê, já não há casas”, disse Hassan Sweidan, residente de uma aldeia vizinha, de onde observa a localidade de Beit Lif, cerca de 4 quilómetros a norte da fronteira do Líbano com Israel.

Os combates ficaram, em grande medida, suspensos por um cessar-fogo de dez dias, iniciado na sexta-feira. Desde então, porém, ambos os lados realizaram ataques. O suposto cessar-fogo foi recentemente prolongado por mais três semanas.