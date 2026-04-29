O Ministério da Saúde do Líbano informou que os últimos ataques israelitas mataram oito pessoas, incluindo três equipas de salvamento, no sul do país.

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Os ataques ocorreram num momento em que a violência continua no Líbano, apesar do cessar-fogo em curso entre Israel e o Hezbollah, com ambas as partes a trocarem acusações sobre as violações da trégua.

O Ministério da Saúde do Líbano declarou que "o ataque aéreo do inimigo israelita à cidade de Majdal Zoun (...) matou cinco mártires".

Três paramédicos da defesa civil libanesa ficaram presos sob os escombros na sequência de um ataque que os atingiu quando efetuavam uma missão de salvamento, acrescentou.

Ainda segundo o ministério, outras duas pessoas foram mortas e 13 ficaram feridas num ataque israelita na cidade de Jebchit, no sul do Líbano, enquanto uma pessoa foi morta e 15 ficaram feridas, incluindo cinco crianças e cinco mulheres, num outro ataque israelita em Jwaya.

O exército libanês informou que dois dos seus soldados ficaram feridos "na sequência de um ataque hostil israelita contra uma patrulha do exército".

Esta foi a primeira vez que o exército libanês afirmou que as suas tropas tinham sido alvo de ataques desde o início da trégua.

Entretanto, o exército israelita declarou que "um empregado de uma empresa de engenharia que realizava projectos para o Ministério da Defesa foi morto" no sul do Líbano, na terça-feira.

Líbano diz que Israel "viola o direito internacional"

Os ataques de terça-feira ocorreram depois de Israel ter emitido uma nova ordem de evacuação dirigida aos residentes de mais de uma dúzia de aldeias e cidades, instando-os a dirigir-se imediatamente para norte.

O aviso de evacuação instava os residentes a saírem "imediatamente" e a deslocarem-se "em direção ao distrito de Sidon", escreveu no X o porta-voz do exército em língua árabe, Avichay Adraee.

Pouco depois, os meios de comunicação social estatais afirmaram que Israel efetuou ataques aéreos em todo o sul, atingindo alvos que pareciam estar todos fora ou na fronteira da "linha amarela", uma "zona tampão" ocupada pelos militares israelitas que se estende por 10 quilómetros.

Apesar da ordem, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, afirmou que Israel "não tem ambições territoriais no Líbano" e que abandonará o sul do Líbano quando "o Hezbollah e outras organizações terroristas... forem desmanteladas".

O presidente libanês Joseph Aoun denunciou o ataque a Majdal Zoun, afirmando que "Israel continua a violar as leis e convenções internacionais que protegem os civis".

Pessoas deslocadas que fugiram dos ataques israelitas no sul do Líbano sentam-se dentro de uma tenda de abrigo em Beirute Bilal Hussein/AP

Saar não fez comentários sobre o frágil cessar-fogo com o Hezbollah, que ambos os lados violaram várias vezes desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, o anunciou na semana passada, nem sobre se Israel poderia expandir as suas operações militares para além do sul do Líbano. O presidente do Parlamento Europeu referiu as primeiras negociações diretas de Israel com o Líbano em décadas.

O grupo de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional instou Israel a parar de destruir propriedade civil no sul do Líbano, depois de ter circulado na Internet um vídeo que mostrava escavadoras militares israelitas a destruir painéis solares na aldeia fronteiriça libanesa de Debel e na sua estação de água.

No sábado, o exército israelita disse que estava a investigar o incidente depois de as imagens terem surgido. Debel é a mesma aldeia onde um soldado foi filmado no início deste mês a destruir uma estátua de Jesus, o que suscitou a condenação internacional.

"A Amnistia Internacional já tinha documentado extensa destruição pelos militares israelitas ao longo da fronteira do Líbano antes e depois do cessar-fogo de novembro de 2024", disse o grupo, acrescentando que tinha pedido reparações e investigações de crimes de guerra. "Até agora, nenhum deles apareceu".

Israel destrói alegada rede de túneis do Hezbollah

As forças armadas israelitas anunciaram também que as tropas em Qantara encontraram "dois túneis terroristas do Hezbollah, construídos ao longo de aproximadamente uma década", que se estendiam por dois quilómetros, tendo utilizado "mais de 450 toneladas de explosivos" para os demolir.

Os meios de comunicação social estatais libaneses afirmaram que uma detonação israelita tinha deixado uma "grande cratera" em Qantara, depois de anteriormente terem noticiado uma "grande operação de demolição" na cidade.

Uma fonte militar israelita descreveu a detonação como tendo visado uma "instalação militar subterrânea maciça", composta por um túnel de 800 metros e um segundo túnel de 1,2 quilómetros, que era utilizado como "área de reunião" das forças de elite Radwan do Hezbollah.

Passando por baixo de infra-estruturas civis, incluindo uma escola e uma mesquita, os túneis estavam equipados com quartos de dormir, chuveiros, casas de banho, kitchenettes e cinco salas de reunião, disse, indicando que foram "concebidos, patrocinados e pagos pelo Irão".

"Hoje explodimos um enorme túnel do Hezbollah", declarou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, prometendo continuar a atacar as infraestruturas dos militantes.

Em comunicado, o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o exército recebeu instruções para destruir todas as infraestruturas do Hezbollah que encontrar, "tal como em Gaza".

O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra do Médio Oriente em 2 de março, ao disparar rockets contra Israel para vingar o assassínio do líder supremo iraniano Ali Khamenei.

O Ministério da Saúde do Líbano elevou o número de mortos na guerra entre Israel e o Hezbollah para 2534, acrescentando que 7863 pessoas ficaram feridas desde o início da guerra.

A guerra provocou a deslocação de mais de um milhão de pessoas e causou uma destruição de milhares de milhões de dólares.