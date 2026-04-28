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Pessoas deslocadas que fugiram aos ataques israelitas no sul do Líbano sentam-se no exterior de tendas de abrigo, em Beirute, Líbano, sexta-feira, 24 de abril de 2026
No Comment

Vídeo. Líbano: famílias enfrentam novo deslocamento com alertas contínuos

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Famílias deslocadas do sul do Líbano montam novamente tendas em Beirute após novos avisos israelitas

Famílias do sul do Líbano e dos subúrbios de Beirute foram novamente obrigadas a fugir, montando tendas ao longo da marginal de Beirute após novas advertências israelitas.

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As imagens mostram abrigos improvisados, famílias a viver em tendas e em carros e pessoas a lavar roupa, enquanto prossegue a deslocação de civis.

Algumas tinham regressado a casa por um breve período durante um cessar-fogo, mas foram novamente obrigadas a partir.

Moradores deslocados descrevem bairros destruídos e dificuldades contínuas, com muitos sem saber para onde ir a seguir, numa altura em que as tensões se mantêm.

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