Vídeo. Líbano: famílias enfrentam novo deslocamento com alertas contínuos

Famílias do sul do Líbano e dos subúrbios de Beirute foram novamente obrigadas a fugir, montando tendas ao longo da marginal de Beirute após novas advertências israelitas.
As imagens mostram abrigos improvisados, famílias a viver em tendas e em carros e pessoas a lavar roupa, enquanto prossegue a deslocação de civis.
Algumas tinham regressado a casa por um breve período durante um cessar-fogo, mas foram novamente obrigadas a partir.
Moradores deslocados descrevem bairros destruídos e dificuldades contínuas, com muitos sem saber para onde ir a seguir, numa altura em que as tensões se mantêm.