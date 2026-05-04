Vídeo. Checo vence Campeonato Europeu de ioiô em Bratislava

Participantes de toda a Europa reuniram-se em Bratislava para o Campeonato Europeu de ioiô, exibindo truques avançados e rotinas coreografadas perante um público entusiasmado.
O checo Jakub Dolejs venceu a principal categoria 1A, com uma atuação ritmada que aliou precisão técnica a elementos artísticos.
Os organizadores disseram que a competição evidenciou a rápida evolução do ioiô, sobretudo entre os participantes mais jovens que procuram ultrapassar os limites da disciplina.
Os concorrentes participaram em várias categorias ao longo do evento, enquanto espetadores se juntaram para ver atuações que foram do estilo livre a truques complexos com corda.