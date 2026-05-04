Vídeo. Alemanha: participantes correm e saltam no campeonato de hobby horse

Centenas de concorrentes reuniram-se em Frankfurt para o segundo Campeonato de Hobby Horse da Alemanha, participando em provas de salto, dressage e percursos cronometrados com obstáculos, montando cavalinhos de pau.
Imagens de vídeo mostraram os participantes a percorrer os circuitos, a ultrapassar barreiras e a ensaiar coreografias com cavalinhos de pau decorados.
A maioria dos concorrentes eram crianças e adolescentes, embora alguns adultos também tenham participado na competição.
Os organizadores afirmaram que a modalidade, originária da Finlândia, tem crescido rapidamente na Alemanha nos últimos anos, atraindo um número cada vez maior de participantes e espectadores.