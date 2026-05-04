Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Uma rapariga ultrapassa a fasquia na prova de salto em altura dos Campeonatos da Alemanha de Hobby Horsing, em Frankfurt, Alemanha, sábado, 2 de maio de 2026
No Comment

Vídeo. Alemanha: participantes correm e saltam no campeonato de hobby horse

Últimas notícias:

Participantes montaram cavalos de pau nas provas de salto e dressage, no segundo Campeonato Nacional de Hobby Horse da Alemanha, em Frankfurt

Centenas de concorrentes reuniram-se em Frankfurt para o segundo Campeonato de Hobby Horse da Alemanha, participando em provas de salto, dressage e percursos cronometrados com obstáculos, montando cavalinhos de pau.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Imagens de vídeo mostraram os participantes a percorrer os circuitos, a ultrapassar barreiras e a ensaiar coreografias com cavalinhos de pau decorados.

A maioria dos concorrentes eram crianças e adolescentes, embora alguns adultos também tenham participado na competição.

Os organizadores afirmaram que a modalidade, originária da Finlândia, tem crescido rapidamente na Alemanha nos últimos anos, atraindo um número cada vez maior de participantes e espectadores.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE