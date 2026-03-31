Irão lança mísseis e drones contra o Dubai, petroleiro do Kuwait atingido

Os jornalistas da Euronews no Dubai relatam que pelo menos cinco grandes explosões abalaram a cidade na manhã desta terça-feira, num ataque iraniano com mísseis e drones contra a cidade.

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O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos afirmou num comunicado publicado no X que as defesas aéreas do país estavam "a combater ativamente ameaças de mísseis e UAV".

Quatro pessoas ficaram feridas devido a detritos resultantes de uma interceção que caíram sobre habitações no sul do Dubai, segundo as autoridades.

"As autoridades confirmam que estão a responder a um incidente causado por detritos de uma interceção bem-sucedida que caíram sobre habitações no sul do Dubai, resultando em danos materiais e ferimentos ligeiros em quatro cidadãos asiáticos", afirmou o gabinete de imprensa do Dubai no X.

As primeiras notícias deram conta de residentes a correrem para abrigos subterrâneos, uma vez que as explosões pareciam ser diferentes das interceções da defesa aérea, dos estrondos sónicos ou de quaisquer ataques iranianos anteriores contra o Dubai.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) afirmaram ainda que os bombeiros extinguiram o incêndio num petroleiro do Kuwait no porto do Dubai, que foi alvo do ataque, mas referiram que não se verificou qualquer derrame de petróleo. De acordo com o gabinete de imprensa do governo do Dubai, os 24 tripulantes do navio encontram-se em segurança.

A agência noticiosa Tasnim, de Teerão, afiliada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, confirmou que o Irão tinha lançado ataques com mísseis e drones contra os EAU na terça-feira.

Na segunda-feira, o poder judicial iraniano anunciou que revogou as autorizações de residência de 1.200 cidadãos dos Emirados Árabes Unidos que vivem no Irão, em resposta ao que descreveu como uma ação hostil por parte dos Emirados Árabes Unidos, ordenando-lhes que abandonassem o país na semana seguinte.