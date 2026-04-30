Trump considera opções militares contra o Irão: "A tempestade está a chegar"

O Presidente dos EUA, Donald Trump, através do Truth Social, publicou um link para uma imagem sua com as palavras: "A tempestade está a chegar e ninguém pode parar o que está a chegar".

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Trump disse que uma sondagem da Harvard-Harris mostrava uma forte maioria a favor da suspensão do programa nuclear do Irão.

Entretanto, o presidente dos EUA deverá receber um briefing militar de alto nível na quinta-feira sobre novos planos para uma possível ação militar contra o Irão.

Segundo o Axios, citando fontes informadas, o comandante do Comando Central dos EUA, Brad Cooper, fará uma apresentação pormenorizada de vários cenários militares, na presença do presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Cain.

Planos para ataques "cirúrgicos e poderosos"

De acordo com o site, o mais proeminente desses cenários inclui um plano preparado pelo Comando Central, baseado na implementação de uma "onda de ataques cirúrgicos e poderosos" visando locais no interior do Irão, provavelmente incluindo infraestruturas vitais, numa tentativa de "quebrar o impasse nas negociações", especialmente no que diz respeito ao seu programa nuclear.

Os círculos militares norte-americanos acreditam que estes ataques, se forem efetuados, podem constituir "um meio de pressão para reativar a via negocial, sem resvalar para uma longa guerra aberta".

Para além dos ataques aéreos, as opções em aberto incluem também outros planos, incluindo a possibilidade de assumir o controlo de partes do Estreito de Ormuz, com o objetivo de o reabrir à navegação comercial no caso de continuar fechado.

As fontes sublinham que este cenário pode exigir o envio de forças terrestres, o que eleva o nível dos riscos militares e aumenta a probabilidade de se entrar num confronto direto mais amplo.

Está também a ser explorada a possibilidade de realizar uma operação especial destinada a proteger as reservas de urânio altamente enriquecido do Irão.

O bloqueio marítimo como instrumento de pressão

Por outro lado, Trump parece continuar a favorecer a utilização de instrumentos de pressão indiretos, uma vez que declarou que o bloqueio naval imposto ao Irão é "um pouco mais eficaz do que os bombardeamentos".

Fontes informadas confirmam que a administração norte-americana considera este bloqueio como um importante meio de pressão, mas não exclui o recurso à força militar se Teerão não responder às exigências dos EUA.

O Wall Street Journal noticiou que o Presidente Trump disse à sua administração para se preparar para um longo bloqueio dos portos do Irão para pressionar este país a abandonar o seu programa nuclear, com base na sua convicção de que Teerão "não está a negociar de boa fé", uma vez que procura forçá-lo a parar o enriquecimento de urânio durante 20 anos e, posteriormente, aceitar restrições rigorosas.

Um alto funcionário do Departamento de Guerra dos EUA estimou que as operações relacionadas com a guerra contra o Irão desde 28 de fevereiro custaram aos EUA cerca de 25 mil milhões de dólares.

O Comando Central dos Estados Unidos solicitou a instalação de mísseis hipersónicos Dark Eagle no Médio Oriente para uma eventual utilização contra o Irão, noticiou a Bloomberg, citando fontes.

Segundo a agência, se o pedido for aprovado, será a primeira utilização efetiva de mísseis hipersónicos pelos EUA.

O CENTCOM justificou o pedido porque o Irão deslocou os seus lançadores de mísseis para distâncias fora do alcance do Precision Strike Missile, um míssil balístico com um alcance de mais de 300 milhas (cerca de 482 quilómetros), disse uma fonte à agência.

No entanto, ainda não foi tomada qualquer decisão sobre a utilização destas armas hipersónicas durante a operação contra o Irão, disse a mesma fonte.

Resposta iraniana

Entretanto, os responsáveis pelo planeamento militar dos EUA têm em conta a possibilidade de o Irão responder militarmente, quer visando as forças americanas na região, quer através de uma escalada indireta através dos seus aliados.

O Presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou que o Presidente dos EUA está "a tentar forçar o Irão a render-se, exercendo pressão económica e explorando as divisões internas".

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou que os "opositores" do Irão estão a tentar enfraquecer o país a partir do interior, através do que descreveu como "táticas de cerco e manipulação dos meios de comunicação social".

Qalibaf apelou ao povo iraniano para que se una e preserve a sua unidade para fazer face ao que descreveu como "novos planos hostis".

"Tudo o que provoca divisões é do interesse do inimigo", disse, salientando que todos os funcionários do país "cumprem as diretivas do Líder".

Nos últimos dias, vários responsáveis, incluindo o Presidente, os deputados e os pregadores de oração, lançaram apelos à unidade, sublinhando a necessidade de evitar a troca de críticas entre os cidadãos.