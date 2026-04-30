Na sua primeira comparência perante o Congresso desde que a administração Trump entrou em guerra contra o Irão, o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, enfrentou na quarta-feira um duro interrogatório dos legisladores da Câmara dos Representantes sobre o dispendioso conflito.

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A audiência de quarta-feira estendeu-se por quase seis horas, com os democratas e alguns republicanos a questionarem Hegseth sobre a guerra e a sua demissão de vários líderes militares de topo.

Numa sessão tensa, Hegseth disse ao deputado democrata Adam Smith que as instalações nucleares do Irã foram destruídas em 2025 ataques dos EUA, levando Smith a questionar o raciocínio do governo Trump para iniciar a guerra do Irão menos de um ano depois.

"Tivemos que começar esta guerra, o senhor acabou de dizer há 60 dias, porque a arma nuclear era uma ameaça iminente", disse Smith, o democrata mais graduado do comitê. "Agora está a dizer que foi completamente destruída?".

Hegseth respondeu que o Irão "não tinha desistido das suas ambições nucleares" e que ainda tinha milhares de mísseis.

Smith disse que a guerra "deixou-nos exatamente no mesmo lugar em que estávamos antes".

De acordo com os dados do Pentágono apresentados à Comissão de Forças Armadas da Câmara dos Representantes numa sessão acalorada, supostamente centrada na proposta de orçamento militar da administração para 2027, a guerra já custou 25 mil milhões de dólares (21 mil milhões de euros). Tal elevaria as despesas com a defesa para um valor recorde de 1,5 biliões de dólares (1,28 biliões de euros).

Democratas pressionam Hegseth sobre as razões da guerra

Enquanto os republicanos se concentraram nos detalhes do orçamento militar e expressaram apoio à operação no Irão, os democratas questionaram Hegseth e o general Dan Caine, presidente do Estado-maior Conjunto, sobre os custos crescentes da guerra, a enorme redução de munições americanas críticas e o bombardeio de uma escola que matou crianças.

Alguns legisladores também questionaram as relações do presidente Donald Trump com os aliados e a sua justificação inconstante para o conflito.

Hegseth descartou as críticas como políticas e repreendeu os legisladores que o pressionaram por respostas. "O maior desafio, o maior adversário que enfrentamos neste momento são as palavras imprudentes, displicentes e derrotistas dos democratas do Congresso e de alguns republicanos", disse Hegseth.

Pete Hegseth comparece perante uma reunião de trabalho da Comissão de Serviços Armados da Câmara sobre o Ano Fiscal de 2027 do Departamento de Defesa, no Capitólio. Rod Lamkey Jr./Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Os democratas acusaram Hegseth de enganar os americanos sobre as razões do conflito e afirmaram que a subida dos preços da gasolina está agora a ameaçar as carteiras de milhões de pessoas nos EUA.

"O secretário Hegseth tem estado a mentir ao público americano sobre esta guerra desde o primeiro dia e o presidente também", disse o Deputado John Garamendi, da Califórnia, que considerou a guerra "uma calamidade geopolítica", um "erro estratégico" e uma "ferida auto-infligida à América".

Hegseth criticou duramente as declarações de Garamendi. “Por quem é que o senhor está a torcer?”, perguntou ele ao legislador. “O seu ódio pelo presidente Trump impede-o de ver” o sucesso da guerra.

Até agora, Hegseth evitou questionar publicamente os legisladores sobre a guerra, embora ele e o presidente do Estado-maior Conjunto, Dan Caine, tenham realizado briefings televisionados do Pentágono.

Hegseth defende o despedimento de oficiais superiores

Enquanto isso, o secretário de defesa também enfrentou perguntas intensas sobre sua decisão de demitir o principal oficial uniformizado do Exército, general Randy George, um dos vários oficiais militares de alto escalão a serem demitidos desde que Trump assumiu o cargo novamente.

A deputada Chrissy Houlahan, democrata da Pensilvânia, disse que George era profundamente respeitado por membros das forças armadas e do Congresso e perguntou por que Hegseth o demitiu. A resposta de Hegseth de que "nova liderança" era necessária não satisfez Houlahan.

"Não tem forma de explicar por que razão despediu um dos homens mais condecorados e notáveis", começou Houlahan, antes de Hegseth a interromper. "Precisávamos de uma nova liderança", repetiu.

O Pentágono também anunciou este mês que o secretário da Marinha, John Phelan, estava a abandonar o cargo. Hegseth removeu anteriormente a almirante Lisa Franchetti, a principal oficial uniformizada da Marinha, o general Jim Slife, o líder nº 2 da Força Aérea e outros, enquanto Trump demitiu o general Charles "CQ" Brown Jr. como presidente do Estado-maior Conjunto.

O deputado republicano Don Bacon, do Nebraska, disse que, embora Hegseth tenha poderes para fazer mudanças de pessoal, ele compartilhou o que chamou de "preocupação bipartidária" sobre as demissões.