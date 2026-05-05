Até os aliados "mais leais" de Orbán recebem Péter Magyar de braços abertos no Grupo de Visegrado

Desde a maioria de dois terços obtida pelo Tisza nas eleições parlamentares húngaras, a 12 de abril, tem-se vindo a revelar que os aliados mais leais de Viktor Orbán não são, afinal, tão leais como o partido no poder, agora em fim de mandato, sugeriu durante anos.

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O primeiro-ministro ainda em funções tomou abertamente partido, nas últimas eleições eslovacas e checas, a favor de Robert Fico, autor de leis anti-húngaras, e de Andrej Babis, o multimilionário condenado várias vezes que se tornou chefe de governo. É comprovado que apoiou financeiramente a campanha destes políticos, ao mesmo tempo que condenava veementemente a interferência estrangeira nas eleições.

Além disso, afirmou repetidamente que vê no Grupo de Visegrado (V4) o futuro de uma UE em declínio. Agora, porém, tudo indica que bastaram três semanas para que os aliados que se pensava serem certos se afastassem de Viktor Orbán e do Fidesz. Nada prova isso melhor do que o facto de Robert Fico ter enviado uma mensagem a Péter Magyar e ter publicado, no X, uma fotografia em que aparece ao lado dos líderes do V4.

"Os três mosqueteiros aguardam o quarto e o renascimento do V4", escreveu o chefe do governo eslovaco, ao lado de quem, na fotografia, os primeiros-ministros polaco, Donald Tusk, e checo, Andrej Babiš, sorriem, visivelmente de bom humor.

A fotografia foi tirada durante a reunião dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade Política Europeia na Arménia, no âmbito da qual se realizou também a primeira cimeira bilateral UE-Arménia. Viktor Orbán, que está de saída, não compareceu a este evento, tal como não esteve presente na cimeira da UE realizada em Chipre após as eleições.

"A política é assim mesmo", e esta imagem demonstra-o na perfeição. E não apenas porque, como seria de esperar na diplomacia internacional, os chefes de governo do Grupo de Visegrado se mostram abertos em relação a Péter Magyar, mas também porque, a julgar pela imagem, parece não existir um enorme fosso ideológico entre o centro-esquerdista Donald Tusk e os seus colegas populistas e soberanistas.

No entanto, existe. Não é por acaso que o chefe do governo polaco foi um dos primeiros a felicitar Péter Magyar pela vitória com dois terços dos votos e lhe disse ao telefone: "Estou mais contente com este resultado do que quando eu ganhei".

Péter Magyar afirmou, em inúmeras ocasiões, que a sua primeira viagem seria a Varsóvia, embora, neste momento, Bruxelas e Roma tenham sido colocadas em primeiro plano. O objetivo de Magyar é revitalizar o Grupo de Visegrado, que tem ficado em segundo plano nos últimos tempos, e, nesse contexto, considera possível a sua expansão: além da Croácia, da Eslovénia e da Áustria, até a Roménia poderia ser incluída entre os membros, aumentando assim de quatro para oito o número de países participantes na cooperação.

A publicação cordial é surpreendente também porque, antes das eleições, Fico ainda afirmava que, se o Tisza vencesse as eleições legislativas, as relações entre os dois países poderiam deteriorar-se. Ao ver o resultado, recuou imediatamente no tom belicoso. Mesmo que Péter Magyar, que tomará posse este fim de semana, tenha criticado duramente o seu colega eslovaco em várias ocasiões. Magyar, por exemplo, enviou uma mensagem a Bratislava: a normalização das relações eslovaco-húngaras só poderá começar se o governo revogar as leis eslovacas relacionadas com os decretos de Beneš, que ameaçam os húngaros com a prisão.